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РИА Новости

Субботняя акция "желтых жилетов" во Франции оказалась самой малочисленной

Вчера, 20:42
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкДемонстранты во время уличных беспорядков в Париже
Демонстранты во время уличных беспорядков в Париже
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Демонстранты во время уличных беспорядков в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Тридцать первая акция "желтых жилетов" во Франции стала самой малочисленной с начала протестов, в ней приняли участие 7 тысяч человек по всей стране, в том числе 950 человек вышли на улицы Парижа, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД.
В прошлую субботу по всей стране протестовали приблизительно 10,3 тысячи человек, в Париже – около 1,1 тысячи.
Ранее со ссылкой на СМИ сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов разогнали участников нынешней акции "желтых жилетов" в Тулузе на юге Франции в самом ее начале, применив слезоточивый газ.
В акции в Тулузе, назначенной "столицей" протестов, в эту субботу приняли участие более тысячи человек. Местная газета Depeche уточняет, что во время акции два протестующих были легко ранены, 17 участников протестов были задержаны.
Полицейские во время акции протеста во Франции
8 июня, 15:29
В Монпелье полиция применила слезоточивый газ для разгона "желтых жилетов"
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
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