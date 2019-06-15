Субботняя акция "желтых жилетов" во Франции оказалась самой малочисленной

Демонстранты во время уличных беспорядков в Париже. Архивное фото

Демонстранты во время уличных беспорядков в Париже

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Тридцать первая акция "желтых жилетов" во Франции стала самой малочисленной с начала протестов, в ней приняли участие 7 тысяч человек по всей стране, в том числе 950 человек вышли на улицы Парижа, сообщает телеканал Тридцать первая акция "желтых жилетов" во Франции стала самой малочисленной с начала протестов, в ней приняли участие 7 тысяч человек по всей стране, в том числе 950 человек вышли на улицы Парижа, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД.

В прошлую субботу по всей стране протестовали приблизительно 10,3 тысячи человек, в Париже – около 1,1 тысячи.

Ранее со ссылкой на СМИ сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов разогнали участников нынешней акции "желтых жилетов" в Тулузе на юге Франции в самом ее начале, применив слезоточивый газ.

В акции в Тулузе, назначенной "столицей" протестов, в эту субботу приняли участие более тысячи человек. Местная газета Depeche уточняет, что во время акции два протестующих были легко ранены, 17 участников протестов были задержаны.