Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-15T17:41Z
https://ria.ru/20190615/1555600721.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150005/50/1500055020_0:104:3084:1839_1036x0_80_0_0_4cd00d8a58629cb331896aa53e90f02a.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Черногории прошло массовое богослужение в защиту Сербской церкви

Вчера, 17:41
4898
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКафедральный храм Воскресения Христова в Подгорице
Кафедральный храм Воскресения Христова в Подгорице
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Подгорице у собора Воскресения Христова прошло массовое богослужение в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ). Об этом сообщает Sputnik Србијa.
Прихожане собрались по призыву митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия. Они выступают против законопроекта, согласно которому государство может изъять у СПЦ религиозные объекты, на которые у церкви нет документов о праве собственности, а затем передать их непризнанной Черногорской церкви.
В завершение богослужения епископ Будванско-Никшичский Иоаникий зачитал перед собравшимися обращение от СПЦ к правительству Черногории.
"Представители <...> власти Черногории не скрывают, что этот закон направлен против Сербской православной церкви <...>, прихожанами которой в Черногории являются 95 процентов населения", — заявил епископ.
По его словам, законопроект направлен исключительно "против церкви" и "прав и свобод православных священников и верующих".
Иоаникий попросил властей отозвать законопроект и подготовить новый — соответствующий законам Черногории и международным стандартам свободы вероисповедания.
"Если правительство не сделает этого как можно скорее, мы решительно выступим в защиту своих святынь и законных прав", — подчеркнул епископ Будванско-Никшичский.
В конце мая правительство Черногории утвердило проект закона о свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин. С резкой критикой документа выступила крупнейшая из них — митрополия Черногорско-Приморской СПЦ, к которой принадлежит большинство верующих страны. В июле законопроект должны рассмотреть на пленарном заседании парламента.
Власти Черногории во главе с президентом Мило Джукановичем находятся в острых разногласиях с СПЦ и лично митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием и занимаются снижением роли сербско-православного элемента национальной идеологии. В СПЦ неоднократно сообщали о притеснениях со стороны властей республики. В конце 2018 года Джуканович заявил, что руководство Черногории будет добиваться независимости "автокефальной черногорской церкви" от Сербской православной церкви.
Храм за колючей проволокой
13 июня, 17:48
Вучич попросил власти Черногории не принимать закон в ущерб Сербской церкви
8913653
Обсудить 2
Сербская православная церковьРелигия и мировоззрениеЧерногория
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил об угрозе "невиданного краха" американской экономики
РИА
Новости
Объект компании Укртранснафта
На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из России
Президент РФ Владимир Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. 18 августа 2018
Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Лента
новостей
Место подземного пожара в Киселевском городском округе Кемеровской области
Жителей Киселевска, просивших убежища в Канаде из-за экологии, переселят
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на деловом завтраке Nord Stream 2 в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Вопреки давлению Запада: в России оценили слова Шредера о возвращении Крыма
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке
Порт города Мумбаи, Индия
Индия вводит пошлины на американские товары
Выступление кабаре-дуэта Академия
Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым
Здание Капитолия в Вашингтоне
NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему
Телеведущий Иван Ургант
Ургант высмеял предвыборную программу Вики Цыгановой
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Конституционный суд Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Подросток погиб на глазах у семьи во время съемки видео для TikTok
Певица MARUV выступает на музыкальной премии Жара Music Awards в Москве
Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД рассчитывает, что трибунал по Черному морю примет доводы России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24В Японии неизвестный забрал у полицейского оружие и изрезал его ножом
03:04Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
02:33У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
02:10В Киеве несколько гаражей обрушились из-за взрыва
01:52У берегов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1
01:50В Петербурге переходившие трассу утка с утятами спровоцировали ДТП
01:46В центре Киева прогремел взрыв
00:16Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек
23:59В Чехии хотят объявить дату ввода союзных войск в 1968 году Днем памяти
23:55В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
23:38Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
23:22Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай
23:20Йеменские мятежники заявили, что обстреляли два саудовских аэропорта
23:18Десятилетняя девочка выжила в ДТП с восемью погибшими под Воронежем
23:03Губернатор пообещал решить проблемы Чемодановки, где в драке погиб человек
22:59МВД подтвердило гибель восьми человек в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
22:42Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника Освободителям
22:31В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
22:29Роскосмос уточнил, что пожар произошел на прилегающей к ЦНИИмаш территории
22:22В Госдуме с иронией восприняли слова Порошенко о трезубце в Севастополе
Лента новостейМолния