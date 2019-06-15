В Черногории прошло массовое богослужение в защиту Сербской церкви

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Подгорице у собора Воскресения Христова прошло массовое богослужение в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ). Об этом сообщает В Подгорице у собора Воскресения Христова прошло массовое богослужение в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ). Об этом сообщает Sputnik Србијa

Прихожане собрались по призыву митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия. Они выступают против законопроекта, согласно которому государство может изъять у СПЦ религиозные объекты, на которые у церкви нет документов о праве собственности, а затем передать их непризнанной Черногорской церкви.

В завершение богослужения епископ Будванско-Никшичский Иоаникий зачитал перед собравшимися обращение от СПЦ к правительству Черногории.

"Представители <...> власти Черногории не скрывают, что этот закон направлен против Сербской православной церкви <...>, прихожанами которой в Черногории являются 95 процентов населения", — заявил епископ.

#МитрополитАмфилихије: "Овај Сабор је лек против богоубиства и братоубиства. Нека Господ обасја сва срца а посебно срца наше браће овде у Црној Гори, да не граде будућност Црне Горе на раздору и мржњи..." pic.twitter.com/0ck02G25vc — НИКОЛА СТАНКОВИЋ (@nikolazstankovi) 15 июня 2019 г.

По его словам, законопроект направлен исключительно "против церкви" и "прав и свобод православных священников и верующих".

Иоаникий попросил властей отозвать законопроект и подготовить новый — соответствующий законам Черногории и международным стандартам свободы вероисповедания.

"Если правительство не сделает этого как можно скорее, мы решительно выступим в защиту своих святынь и законных прав", — подчеркнул епископ Будванско-Никшичский.

В конце мая правительство Черногории утвердило проект закона о свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин. С резкой критикой документа выступила крупнейшая из них — митрополия Черногорско-Приморской СПЦ, к которой принадлежит большинство верующих страны. В июле законопроект должны рассмотреть на пленарном заседании парламента.