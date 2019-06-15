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РИА Новости

Трамп не особенно верит в НЛО

Вчера, 17:36
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© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не особенно верит в существование неопознанных летающих объектов (НЛО), несмотря на сообщения американских пилотов о летательных аппаратах неизвестной принадлежности, сообщает телеканал ABC.
"Они действительно говорят об этом, и я видел, читал, слышал. И у меня действительно была одна очень короткая встреча по этому вопросу. Но люди говорят, что они видят НЛО. Верю ли я в это? Не особенно", - сказал президент в интервью телеканалу, отвечая на вопрос о том, что он думает о растущем числе сообщений от американских пилотов.
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Ранее, как отмечает телеканал, американские ВМС обновили руководство для пилотов о том, как сообщать о "неопознанных и/или неидентифицированных летающих объектах", в связи с тем, что количество таких рапортов в последние годы увеличилось.
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Дональд ТрампСШАВ мире
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