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РИА Новости

Партия Бойко подала документы для регистрации на выборы в Раду

Вчера, 17:25
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЮрий Бойко
Юрий Бойко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Юрий Бойко. Архивное фото
КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" подала в ЦИК документы для регистрации кандидатов в депутаты Верховной рады Украины по общегосударственному многомандатному округу, сообщает в субботу пресс-служба партии.
Досрочные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля.
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"Представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" подали документы в ЦИК для регистрации кандидатами в народные депутаты Украины по общегосударственному многомандатному округу", - говорится в сообщении.
По данным партии, в списке кандидатов в депутаты эффективные управленцы, антикризисные менеджеры, которые конкретными делами доказали свой профессионализм.
Вместе с тем партия сообщила, что намерена выдвинуть своего лидера Юрия Бойко кандидатом в премьер-министры.
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