Партия Бойко подала документы для регистрации на выборы в Раду

КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" подала в ЦИК документы для регистрации кандидатов в депутаты Верховной рады Украины по общегосударственному многомандатному округу, сообщает в субботу пресс-служба партии.

Досрочные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля.

"Представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" подали документы в ЦИК для регистрации кандидатами в народные депутаты Украины по общегосударственному многомандатному округу", - говорится в сообщении.

По данным партии, в списке кандидатов в депутаты эффективные управленцы, антикризисные менеджеры, которые конкретными делами доказали свой профессионализм.