Лукашенко проведет в Минске переговоры с президентом Египта

МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 июня проведет переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, который 17-19 июня будет находиться в Белоруссии с официальным визитом, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Ранее, весной этого года спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко сообщал, что официальный визит президента Египта ас-Сиси в Белоруссию, первый в истории двусторонних отношений, планируется в июне.

"Переговоры пройдут 18 июня во Дворце Независимости в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций. Основное внимание будет уделено расширению торгово-экономического взаимодействия", - отметили в пресс-службе.