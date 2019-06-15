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РИА Новости
Союзное государство

Лукашенко проведет в Минске переговоры с президентом Египта

Вчера, 17:24
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 июня проведет переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, который 17-19 июня будет находиться в Белоруссии с официальным визитом, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Ранее, весной этого года спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко сообщал, что официальный визит президента Египта ас-Сиси в Белоруссию, первый в истории двусторонних отношений, планируется в июне.
"Переговоры пройдут 18 июня во Дворце Независимости в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций. Основное внимание будет уделено расширению торгово-экономического взаимодействия", - отметили в пресс-службе.
Планируется, что президенты обсудят ход реализации совместных проектов, перспективы сотрудничества в различных отраслях, развитие политических отношений, в том числе взаимодействие на площадках международных организаций. По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов.
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Союзное государствоАбдель Фаттах ас-СисиАлександр ЛукашенкоБелоруссияЕгипетВ мире
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