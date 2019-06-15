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РИА Новости

Сын Алибасова рассказал о самочувствии отца

Вчера, 16:09
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Сын Бари Алибасова рассказал о самочувствии продюсера и прогнозах медиков.
По его словам, Алибасов все еще находится в реанимации, но по результатам полного комплекса анализов медики дают достаточно позитивный прогноз. Тем не менее риск внутреннего кровотечения сохранится до начала следующей недели.
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Упаковка или жизнь. Близкие Бари Алибасова против "Крота"Близкие Бари Алибасова готовят иск против производителя средства для очистки труб "Крот", которым случайно отравился продюсер. Они хотят заставить компанию изменить яркую упаковку и таким образом спасти жизни людей.
Алибасов-младший также добавил, что отец пока еще не совсем пришел в себя после искусственной комы.
"Он сначала вообще никого не узнавал и не помнил, кто он такой, в первый день", — сказал он в интервью НТВ.
По его словам, сейчас Алибасов узнает его и жену, Лидию Федосееву-Шукшину, однако не может понять, какой сейчас год.
"Проблема — он теряется во времени: он то в 2005 году, то в 1998-м. Он засыпает и каждый раз просыпается в новом дне своей жизни", — признался Алибасов-младший.
Он также прокомментировал слухи о том, что из-за последствий ожога продюсер не сможет нормально питаться, отметив, что об этом можно будет судить только через месяц.
Однако состояние Алибасова могли осложнить последствия инцидента с бывшей гражданской женой, которая во время одной из ссор ударила его ножом в живот, добавил сын продюсера. По его словам, ожоги на месте шрама представляли самую большую угрозу.
Бари Алибасов попал в больницу 4 июня, после того как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него значительные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней он провел в состоянии медикаментозного сна.
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