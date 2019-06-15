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РИА Новости

HRW заявила, что йеменские хуситы атаковали саудовский аэропорт

Вчера, 15:28
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© AFP 2019 / StringerПроправительственные войска на окраине города Ходейда, Йемен
Проправительственные войска на окраине города Ходейда, Йемен
© AFP 2019 / Stringer
Проправительственные войска на окраине города Ходейда, Йемен. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что йеменские повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", возможно, совершили военное преступление, обстреляв ракетами международный аэропорт в саудовском городе Абха, говорится на сайте организации.
"Human Rights Watch заявила сегодня, что силы хуситов в Йемене 12 июня 2019 года атаковали саудовский гражданский аэропорт в нарушение законов войны. Командиры, которые принимают решения о намеренных или беспорядочных атаках на гражданские объекты, виновны в военных преступлениях", - сообщается на сайте организации.
Повстанцы-хуситы
13 июня, 17:54
Коалиция сообщила об ударе по позициям помогающих хуситам иностранцев
Правозащитники отмечают, что "согласно правилам ведения войны, запрещены атаки в отношении гражданских лиц или атаки, при которых не делается различий между гражданскими лицами и военными объектами". Лица, которые серьезно нарушили эти правила с преступными намерениями, могут быть привлечены к ответственности за военные преступления.
В ночь на среду хуситы обстреляли ракетами международный аэропорт в саудовском городе Абха, в результате попадания ракеты в зал прибытия пострадал 21 человек разной национальности, в том числе женщины и дети. Хуситы заявили, что им также удалось попасть по диспетчерской башне. В ответ на это ведущая военные действия в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по позициям движения "Ансар Алла" (хуситов) на севере страны, где находились иностранцы, помогающие хуситам.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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Human Rights WatchСаудовская АравияЙеменВ мире
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