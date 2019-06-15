Анкара и Ташкент договорились усилить продвижение совместных проектов

Мирзиеев в конце октября 2017 года посетил Турцию с визитом. Это был первый визит главы Узбекистана в эту страну за 18 лет. В ходе переговоров стороны подписали более 20 документов о развитии сотрудничества, а также соглашения и контракты на сумму более 3,5 миллиарда долларов. В конце апреля 2018 года в ходе ответного визита Эрдогана стороны подписали соглашения на сумму около 3 миллиардов долларов, а также договорились довести товарооборот до 5 миллиардов долларов в среднесрочной перспективе.