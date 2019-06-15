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РИА Новости

Анкара и Ташкент договорились усилить продвижение совместных проектов

Вчера, 14:57
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© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 15 июн - РИА Новости. Президенты Узбекистана и Турции Шавкат Мирзиеев и Тайип Эрдоган в субботу в Душанбе на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) договорились усилить продвижение совместных проектов, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
Мирзиеев накануне прибыл в столицу Таджикистана из Бишкека, где завершился саммит ШОС.
"Достигнута договоренность о продолжении активных усилий по продвижению приоритетных проектов практического сотрудничества", - говорится в сообщении по итогам встречи.
Главы двух государств также обсудили актуальные вопросы узбекско-турецкого многопланового партнерства, добавили в пресс-службе Мирзиеева.
Мирзиеев в конце октября 2017 года посетил Турцию с визитом. Это был первый визит главы Узбекистана в эту страну за 18 лет. В ходе переговоров стороны подписали более 20 документов о развитии сотрудничества, а также соглашения и контракты на сумму более 3,5 миллиарда долларов. В конце апреля 2018 года в ходе ответного визита Эрдогана стороны подписали соглашения на сумму около 3 миллиардов долларов, а также договорились довести товарооборот до 5 миллиардов долларов в среднесрочной перспективе.
Сотрудник спецслужб Турции. Архивное фото
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Шавкат МирзияевУзбекистанТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
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