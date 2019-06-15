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РИА Новости

В ОАЭ рассказали о ходе расследования атаки на танкеры в Оманском заливе

Вчера, 14:38
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© REUTERS / NTB Scanpix / FrontlineТанкер Front Altair после пожара в Оманском заливе
Танкер Front Altair после пожара в Оманском заливе
© REUTERS / NTB Scanpix / Frontline
Танкер Front Altair после пожара в Оманском заливе
ДОХА, 15 июн - РИА Новости. ОАЭ пока не располагают достаточными доказательствами причастности какого-либо государства к атакам на нефтяные танкеры вблизи порта Фуджейра в Оманском заливе, заявил телеканалу "Аль-Арабия" министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Зейид аль-Нахайян.
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, была торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
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"К этому времени у нас еще нет достаточных доказательств причастности какого-либо государства к нападениям на танкеры", - отметил он.
Однако аль-Нахайян сказал, что "ясно, почему Иран молчит по поводу нападения на четыре танкера возле побережья ОАЭ 12 мая". По его словам, расследование показало, что взрыв произошел под водой снаружи судна.
Глава МИД ОАЭ призвал международное сообщество к сотрудничеству для обеспечения безопасности судоходства и гарантий поставок энергоресурсов.
Ранее США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предостерегает от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, и призвал не использовать его для нагнетания обстановки.
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеОАЭИранВ мире
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