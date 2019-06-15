Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-15T11:30Z
https://ria.ru/20190615/1555594855.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Ливане назвали работу с Россией по борьбе с терроризмом эффективной

Вчера, 11:30
208
БЕЙРУТ, 15 июн - РИА Новости. Взаимодействие между РФ и Ливаном на уровне спецслужб может быть очень эффективным в раскрытии ячеек и борьбы с террористами, заявил в интервью РИА Новости министр обороны Ливана Ильяс Бусааб.
"Должно быть плотное взаимодействие между спецслужбами Ливана и это на деле происходит и мы будем это усиливать в будущем. И должна быть координация со всеми международными партнерами в борьбе с терроризмом в рамках содействия и обмена и информации. Взаимодействие со спецслужбами России можетт быть очень полезными для раскрытия террористов и в борьбе с ними. Это будет одна из тем, которые мы обсудим в ходе визита в Москву", - сказал Бусааб.
Министр обороны Ливана во главе делегации посетит Москву с официальным визитом по приглашению министерства обороны РФ.
Вчера, 11:20
Ливан призвал Россию стать посредником в вопросе морских границ с Сирией
900100
Обсудить 0
РоссияЛиванБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Ливан призвал Россию стать посредником в вопросе морских границ с Сирией
РИА
Новости
Ливан готов взаимодействовать с Россией в сфере военного сотрудничества
Граница Израиля с Ливаном
Израиль не заинтересован в войне с Ливаном, считает министр обороны Бусааб
Глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа
Бахрейн готов работать с США над ростом благосостояния населения Палестины
Лента
новостей
Канцлер Германии Ангела Меркель с солдатами Бундесвера
Германия повысит расходы на оборону
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе. 15 июня 2019
Катар готов увеличить взаимодействие с Россией в инвестиционной сфере
Президент РФ Владимир Путин перед началом пленарного заседания глав делегаций государств и международных организаций
Шестой саммит СВМДА пройдет в 2022 году
Париж
Французский сенатор отметил роль России в решении мировых кризисов
Торговый представитель РФ в КНР Сергей Инюшин
Россия договорилась с китайской Epec о торговом сотрудничестве
Солдаты армии США рядом с батареей Патриот во время учений по развертыванию ракетной системы дальнего действия США Патриот в Литве
В конгресс США внесли законопроект о "сдерживании" России в Прибалтике
Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающиъ участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии
Страны СВМДА выступили за открытую мировую экономику
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики
В МИД Палестины прокомментировали "сделку века" США
Столица Бахрейна
Бахрейн призвал воздержаться от мер, которые могут дестабилизировать регион
Ливан намерен отстаивать свои территории при определении границ с Израилем
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии принесения присяги народу Казахстана во время вступления в должность президента. 12 июня 2019
Медведев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Исследование: в МФО берут займы для покупки товаров первой необходимости
03:29Ученые назвали новую опасность фастфуда
03:24В Японии неизвестный забрал у полицейского оружие и изрезал его ножом
03:04Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
02:33У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
02:10В Киеве несколько гаражей обрушились из-за взрыва
01:52У берегов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1
01:50В Петербурге переходившие трассу утка с утятами спровоцировали ДТП
01:46В центре Киева прогремел взрыв
00:16Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек
23:59В Чехии хотят объявить дату ввода союзных войск в 1968 году Днем памяти
23:55В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
23:38Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
23:22Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай
23:20Йеменские мятежники заявили, что обстреляли два саудовских аэропорта
23:18Десятилетняя девочка выжила в ДТП с восемью погибшими под Воронежем
23:03Губернатор пообещал решить проблемы Чемодановки, где в драке погиб человек
22:59МВД подтвердило гибель восьми человек в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
22:42Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника Освободителям
22:31В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
Лента новостейМолния