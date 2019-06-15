В Ливане назвали работу с Россией по борьбе с терроризмом эффективной

"Должно быть плотное взаимодействие между спецслужбами Ливана и это на деле происходит и мы будем это усиливать в будущем. И должна быть координация со всеми международными партнерами в борьбе с терроризмом в рамках содействия и обмена и информации. Взаимодействие со спецслужбами России можетт быть очень полезными для раскрытия террористов и в борьбе с ними. Это будет одна из тем, которые мы обсудим в ходе визита в Москву", - сказал Бусааб.