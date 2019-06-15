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РИА Новости

Геращенко рассказал, когда объявит, пойдет ли он на выборы в Раду

Вчера, 11:20
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© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкАнтон Геращенко
Антон Геращенко
© РИА Новости / Александр Максименко
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Антон Геращенко. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Народный фронт", советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что в последний момент объявит о том, пойдет ли он на выборы в парламент.
"О моем решении (участвовать в выборах в Раду) станет известно в последний день подачи документов на мажоритарную кампанию. То есть 20-21 июня", - заявил Геращенко в интервью интернет-изданию "Цензор.нет".
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По его словам, решение принято, но он держит интригу.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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Антон ГеращенкоВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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