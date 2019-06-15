Россия за сутки зафиксировала десять нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия и Турция в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировали по десять случаев нарушения режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано десять случаев стрельбы в провинциях: Латакия – восемь, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано десять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Идлиб – два, Хама – семь", - говорится в сообщении.