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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала десять нарушений перемирия в Сирии

Вчера, 10:13
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинУлица поселения Бейт Джан на сирийских Голанских высотах
Улица поселения Бейт Джан на сирийских Голанских высотах
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия и Турция в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировали по десять случаев нарушения режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано десять случаев стрельбы в провинциях: Латакия – восемь, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано десять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Идлиб – два, Хама – семь", - говорится в сообщении.
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В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось, их 234.
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Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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