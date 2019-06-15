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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

Вчера, 09:39
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВелосипедист на перекрестке в Москве
Велосипедист на перекрестке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Велосипедист на перекрестке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Облачная погода и кратковременные дожди ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте "Метеоновости".
"Погода ожидается облачная, с прояснениями. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве составит 20-22 градуса, ветер северный 5-10 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что атмосферное давление будет падать, но незначительно и приблизится к климатической норме.
"Для молодых людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем, это самое благоприятное время для закаливания организма: воздушные и солнечные ванны, терренкуры и спортивные занятия на воздухе, водные процедуры, способствуют повышению защитных и иммунных сил, улучшению состояния нервной и сердечно-сосудистой системы, а в результате, улучшению общего самочувствия и качества жизни", - добавляют синоптики.
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