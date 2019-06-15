Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

Синоптики отмечают, что атмосферное давление будет падать, но незначительно и приблизится к климатической норме.

"Для молодых людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем, это самое благоприятное время для закаливания организма: воздушные и солнечные ванны, терренкуры и спортивные занятия на воздухе, водные процедуры, способствуют повышению защитных и иммунных сил, улучшению состояния нервной и сердечно-сосудистой системы, а в результате, улучшению общего самочувствия и качества жизни", - добавляют синоптики.