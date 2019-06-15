Путин выступил за активизацию усилий по равной безопасности в Азии

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Душанбе для участия в саммите СВМДА. 14 июня 2019

ДУШАНБЕ, 15 июн - РИА Новости. Россия выступает за активизацию усилий по формированию системы равной и неделимой безопасности в Азии, она должна быть основана на принципах взаимного доверия и уважения суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Выступаем за активизацию совместных усилий в интересах формирования в Азии системы равной, общей и неделимой безопасности, системы, основанной на универсально признанных принципах международного права, устава ООН", - заявил Путин в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Речь идет о таких принципах, как взаимное доверие, добрососедство, уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела, уточнил российский лидер.