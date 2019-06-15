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РИА Новости

Мексика выслала на родину 76 кубинцев

01:22
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МЕХИКО, 15 июн - РИА Новости. Мексиканские власти депортировали на родину 76 граждан Кубы, которые находились в стране нелегально, сообщает Национальный институт миграции.
По сообщению ведомства, кубинцы были отправлены самолетами из штатов Веракрус и Чьяпас в Гавану. При этом за отлетом следили представители консульства Кубы.
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В четверг Мексика также депортировала на родину 105 мигрантов из Гондураса. Перед этим в течение нескольких дней в Гондурас были репатриированы еще 424 человека, которые попали в Мексику незаконно в надежде добраться до границы с США.
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