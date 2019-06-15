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РИА Новости
Религия и мировоззрение

"Для татуировки – грешно!" Зачем буддисты молятся на таинственный рисунок

Вчера, 08:00
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© Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПесочная мандала
Песочная мандала
© Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Антон Скрипунов. Московские буддисты провели необычный ритуал — построили из песка священную мандалу. Этот сакральный символ давно превратился в визитную карточку религии Будды и приобрел большую популярность в массовой культуре. О том, что такое мандала, можно ли делать татуировки с ее изображением и почему верующие так трепетно к ней относятся, — в материале РИА Новости.

"Секретный обряд"

Монах в оранжевом облачении аккуратно сыплет на стол белый песок. В руке у него две чакпуры (специальные металлические рога с ребристой поверхностью). Он их усиленно трет друг о друга, словно добывает огонь. Но вместо искры видишь песок. Этой кропотливой работой лама занят почти неделю. Священнодействие происходит в одном из офисных центров на юго-западе Москвы. Там в крошечном помещении находится дацан Буддийской традиционной сангхи России "Легшед Даржалинг".
Мандала представляет собой разноцветный ритуальный рисунок, в котором каждый узор, каждый цвет имеет глубокий смысл. И он, в свою очередь, многогранен.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПесочная мандала
Песочная мандала
© РИА Новости / Антон Денисов
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Песочная мандала
В ритуальных целях мандалу создают из песка. Точнее — строят. Потому что это — последовательный процесс со своими тонкостями и обрядами. И совершать его позволено только монахам — людям, отрекшимся от всего мирского ради блага живущих на Земле существ.
"До XIX века это был тайный обряд. И только 13-й Далай-лама разрешил верующим приезжать к святыне и приобщаться ее энергии", — объясняет лама Баир Цымпилов, настоятель московского дацана "Легшед Даржалинг".

Из глубин веков

Никто не знает, как появилась мандала. По одной из версий, ее придумали арии — легендарный и загадочный народ, пришедший в Индию из Средней Азии во втором тысячелетии до нашей эры. Они составили знаменитые "Веды", а также ввели кастовую систему, существующую в Индии по сей день. Как полагают некоторые ученые, арийские жрецы — брахманы — во время обрядов строили нечто вроде "жилища богов", это и стало прообразом мандалы.
Другая легенда гласит, что первую мандалу построил в VIII веке один из основателей тибетского буддизма Падмасамбхава, известный еще под именем Гуру Ринпоче. Тогда же оформился и ее графический канон: круги и квадраты, вписываемые друг в друга. Все вместе они символизируют Вселенную. Спустя столетия мало что изменилось: в России сейчас священное изображение формируют аутентичным способом, пришедшим прямиком из Тибета.
© Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПесочная мандала
Песочная мандала
© Сергей Мамонтов
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Песочная мандала
"В московском дацане "Легшед Даржалинг" мы строим песочную мандалу лишь второй раз. И помолиться возле нее приходит много людей — в основном выходцы из Калмыкии, Тывы и Бурятии (традиционно буддистских регионов России. — Прим. ред.), а также из Читинской области, где тоже много буддистов", — говорит лама Цымпилов.
Всего в столице, по его оценкам, около 300 тысяч буддистов. И ни одного полноценного дацана (буддийского монастырского центра) с дуганами (храмами) и большими молитвенными барабанами. Его открытия верующие добиваются уже много лет.
© Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПесочная мандала
Песочная мандала
© Сергей Мамонтов
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Песочная мандала

"Негатив уходит"

"Сейчас идет Месяц благих деяний, поэтому мы по просьбе прихожан и москвичей построили мандалу Зеленой Тары (одно из божеств, достигших просветления. — Прим. ред.). Она считается матерью всех будд — просветленных — которые существуют в прошлом, настоящем и будущем. Ей молятся о семейном благополучии: поиске второй половины, деторождении, здоровье родителей и так далее", — объясняет Батор-лама, держа в руках тюбик с белым песком. Это измельченный мрамор с Байкала.
Белый цвет для мандалы — базовый. Еще в качестве основных используются красный, зеленый и синий. Все четыре цвета символизируют стихии, которые, согласно буддийскому учению, являются основой мироздания: земля, огонь, вода и воздух. Поэтому в целом мандала представляет собой художественную модель Вселенной. В центре мандалы, которую возводят Батор-лама с монахами, изображена Зеленая Тара.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПесочная мандала
Песочная мандала
© РИА Новости / Антон Денисов
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Песочная мандала
"Мы, по сути, строим для нее дворец. Сначала идет специальная подготовка, каждое утро в течение всех шести дней мы начитываем священные тексты и мантры. И все это время здесь невидимым образом присутствует богиня Тара, которая приходит сюда из межпространственного мира. Поэтому здесь все освящается, а песок накапливает колоссальную энергию — и весь негатив уходит", — объясняет лама.

"Военные просили молиться"

Поэтому мандалу возводят в различных жизненных ситуациях — дабы устранились препятствия в осуществлении какого-либо дела. По сути, это буддийский аналог молебна в православной церкви.
© Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПесочная мандала
Песочная мандала
© Сергей Мамонтов
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Песочная мандала
"Когда в 2013 году в Приморье было наводнение, командование Восточного военного округа выделило помещение, чтобы восемь лам в течение двух недель непрерывно молились и строили мандалу. То есть молились со всем миром за то, чтобы обошлось без жертв", — вспоминает лама Цымпилов.

"Подсыпаем в сумки"

Буддисты верят, что песок, из которого возводится мандала, обладает целебными свойствами. Поэтому на девятый день для верующих проводят специальный обряд ее разрушения: после специальных молитв конструкция разделяется и стройная картина исчезает. Часть составлявшего ее песка посвящается духам определенной стихии — в этот раз его развеяли над Москвой-рекой. А оставшуюся часть раздают всем желающим. В Бурятии и Калмыкии, например, этим песком посыпают жилища и даже личные вещи.
"Например, ребенку в рюкзак немного подсыпают, чтоб учился хорошо", — говорит Цымпилов.
Кроме того, у буддистов принято вешать в домах рисованные изображения мандалы. Они "накапливают и распространяют положительную энергию". А в Юго-Восточной Азии и вовсе наносят священный рисунок прямо на тело.
© Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПесочная мандала
Песочная мандала
© Сергей Мамонтов
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Песочная мандала
В последние десятилетия локальный обычай стал общемировой модой. Мандала — один из самых популярных рисунков, которые наносят на тело. Более того, в различных тату-салонах можно увидеть целую классификацию: для любви, богатства, здоровья и так далее.
Получается, татуировки настолько же священны, как и песочное изображение, которое с молитвой возводят монахи?
"По этике буддизма, наносить татуировки в виде мандалы нежелательно. Многие люди это делают просто по незнанию — что означает тот или иной символ, насколько он почитаем верующими. Ведь мандала — важная часть обрядовой традиции буддизма. А вот вешать картину с ней можно, но на почетном месте — как православную икону", — заключает лама.
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