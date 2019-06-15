Принц Чарльз и Камилла появились в масках тигров

Британский принц Чарльз с супругой Камиллой в масках на Elephant Family Animal Ball

© AP Photo / Chris Jackson/Pool Британский принц Чарльз с супругой Камиллой в масках на Elephant Family Animal Ball

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Принц Чарльз и Камилла, герцогиня Корнуольская устроили благотворительный прием в резиденции Кларенс-хаус, Принц Чарльз и Камилла, герцогиня Корнуольская устроили благотворительный прием в резиденции Кларенс-хаус, пишет Popsugar.

Члены королевской семьи собирали средства для фонда дикой природы "Семья слонов", который занимается спасанием азиатского слона, который имеет статус вымирающего вида. Основателем фонда служит брат супруги принца Чарльзя Марк Шанд.

Для гостей на территории резиденции поставили статуи слонов в натуральную величину, а всем гостям вечера предложили одеть гламурные дизайнерские маски и изображением различных животных.

© AP Photo / Chris Jackson/Pool Герцогиня Корнуольская Камилла на Elephant Family Animal Ball © AP Photo / Chris Jackson/Pool Герцогиня Корнуольская Камилла на Elephant Family Animal Ball

Чарльз и Камилла не остались в стороне: пара выбрала маски в виде морды тигра от индийского дизайнера Сабьясачи Мукерджи, который был гостем на приеме. Изделие украсили драгоценными камнями.