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РИА Новости
Мы все умрём. Но это не точно
Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.

Мы все умрём. Фальсификации в науке

Вчера, 12:00
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Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Фальсификации в науке
Вчера, 12:00
Едете вы на машине – а она внезапно под вами разваливается. Следом разваливается мост, по которому вы ехали, на него рушится стоявший рядом дом, а на обломки сверху падает самолёт. Это не катаклизм или теракт – это следствие некомпетентности людей с фальшивыми дипломами. Или учёных, подделавших результаты исследований. Или их учителей…
Ежегодно миллионы человек выпускаются из университетов и институтов, пишут диссертации, защищают кандидатские. Разумеется, столько важных и актуальных научных проблем найти затруднительно, а система проверки иногда даёт сбои. Поэтому в науку просачиваются слабые, ошибочные, а иногда – купленные или подделанные работы. А потом люди с такими дипломами идут в науку и бизнес, патентуют открытия и изобретения, обучают следующие поколения учёных…
В новом эпизоде подкаста "Мы все умрём. Но это не точно" разбираемся, в какой научной сфере фальшивые исследования представляют наибольшую опасность для общества, почему люди готовы верить в очевидно псевдонаучную ложь и как это подрывает доверие к настоящим учёным.
Эксперт подкаста – Александр Панчин, биолог, научный журналист, лауреат премии "Просветитель", член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича РАН.
Эпизод подготовлен при поддержке международного фестиваля науки и техники Geek Picnic.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Монтаж Андрея Темнова
Эксперт подкаста – Александр Панчин
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