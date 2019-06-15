Мы все умрём. Фальсификации в науке

111

Мы все умрём. Но это не точно Мы все умрём. Фальсификации в науке

Едете вы на машине – а она внезапно под вами разваливается. Следом разваливается мост, по которому вы ехали, на него рушится стоявший рядом дом, а на обломки сверху падает самолёт. Это не катаклизм или теракт – это следствие некомпетентности людей с фальшивыми дипломами. Или учёных, подделавших результаты исследований. Или их учителей…