Конец эволюции человека. Почему нам уже не стать выше, сильнее и выносливее

© Источник: Adrien Marck et al. Are We Reaching the Limits of Homo sapiens? Frontiers in Physiology. 24 October 2017 | https://doi.org/10.3389/fphys.2017.00812 До начала 1980-х годов показатели спортивных рекордов постоянно росли. Сейчас этот рост замедлился. Ученые даже предлагают обнулить шкалу рекордов, так как без использования допинга, на их взгляд, обойти нынешние достижения невозможно.