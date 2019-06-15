Конец эволюции человека. Почему нам уже не стать выше, сильнее и выносливее

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Альфия Еникеева. Человечество достигло максимальных показателей по росту, выносливости и продолжительности жизни, какие только возможны для нашего вида, утверждают ученые. Выше, быстрее и сильнее без дополнительных технологических приспособлений людям уже не стать. Более того, попытки преодолеть эти границы силами организма, как оказалось, ведут к его разрушению. РИА Новости разбирается, на чем остановилось развитие человеческого тела и конец ли это эволюции Homo sapiens.

Эволюционное плато

За последнее столетие уровень жизни в большинстве стран мира значительно вырос. Хорошее питание, развитые медицина и гигиена привели к тому, что люди увеличились в размерах и стали дольше жить. К началу 1980-х годов средний рост достиг 170 сантиметров у женщин и 180 сантиметров у мужчин, с тех пор показатели не менялись. Скорость обновления спортивных рекордов тоже замедлилась примерно в это время. А продолжительность жизни так и не поднялась выше 120 лет. Официально дольше всех на Земле прожила француженка Жанна Кальман — она умерла в возрасте 122 лет.

Эти данные приводят французские ученые, проанализировавшие собранный за последние полтора века огромный массив информации по продолжительности жизни, среднему росту и физическим способностям людей. Исследователи учли генетические факторы и влияние внешней среды и пришли к выводу, что человечество вышло на плато: благодаря прогрессу в питании, медицине и науке выросла доля высоких и здоровых людей, но сам рост и средняя продолжительность жизни больше не увеличиваются, а новые спортивные рекорды, если и устанавливаются, то отличаются от прежних на минимальные цифры.

Более того, специалисты уверены, что в ближайшие годы стоит ждать отката к прежним небольшим размерам и сокращения срока жизни.

"Основная задача сегодня — поддерживать эти показатели на высоком уровне. Изменения окружающей среды, в том числе климатические, могут потребовать от нас намного больше усилий и финансовых средств, чтобы все оставалось как прежде. Однако наблюдения показывают: что-то стало меняться, и это перемены не в лучшую сторону. Так, за последнее десятилетие в некоторых африканских странах уменьшился средний рост жителей. А значит, уже сейчас есть общества, которые больше не могут предоставить достаточно пищи своим детям и следить за здоровьем подрастающего поколения", — отмечают авторы статьи.

© Источник: Adrien Marck et al. Are We Reaching the Limits of Homo sapiens? Frontiers in Physiology. 24 October 2017 | https://doi.org/10.3389/fphys.2017.00812 До начала 1980-х годов показатели спортивных рекордов постоянно росли. Сейчас этот рост замедлился. Ученые даже предлагают обнулить шкалу рекордов, так как без использования допинга, на их взгляд, обойти нынешние достижения невозможно. © Источник: Adrien Marck et al. Are We Reaching the Limits of Homo sapiens? Frontiers in Physiology. 24 October 2017 | https://doi.org/10.3389/fphys.2017.00812 До начала 1980-х годов показатели спортивных рекордов постоянно росли. Сейчас этот рост замедлился. Ученые даже предлагают обнулить шкалу рекордов, так как без использования допинга, на их взгляд, обойти нынешние достижения невозможно.

Предел выносливости

Вместе с ростом и продолжительностью жизни в последние 100 лет увеличивалась и выносливость человека. Об этом свидетельствовали постоянно обновляющиеся спортивные рекорды. Но как выяснили американские ученые, новых достижений в марафонском беге или велоспорте ждать не стоит. Ведь тело любого человека способно сжигать только в два с половиной раза больше энергии, чем оно тратит в состоянии покоя. Если эта величина превышена, то организм начинает разрушать мышцы и ткани, чтобы восполнить дефицит калорий. И ни один даже самый тренированный атлет не может преодолеть этот барьер.

В течение нескольких месяцев исследователи наблюдали за состоянием здоровья спортсменов, принимавших участие в многодневных соревнованиях — велогонке "Тур де Франс" и 140-дневном марафонском забеге от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. Затем они сравнивали полученные результаты с базовым уровнем метаболизма — количеством энергии, которое атлеты расходовали в состоянии покоя.

Как оказалось, в обоих случаях расход энергии менялся по одинаковой схеме. В начале соревнований спортсмены тратили очень много килокалорий, но уже через пару недель их энергетические запросы резко сократились в среднем на 1,2 тысячи килокалорий. Это примерно в 2,5 раза больше базового уровня метаболизма. Одновременно исследователи замеряли расход энергии у беременных женщин, и полученные цифры совпали с результатами спортсменов. Будущие матери сжигали в среднем столько же калорий, сколько марафонцы в последние дни соревнований.

По словам исследователей, это связано с особенностями работы пищеварительной системы человека, которая не способна перерабатывать в разы больше калорий, чем тратит тело в состоянии покоя.

"В процессе эволюции люди стали намного выносливее, чем остальные приматы. Это произошло за счет того, что отбор поощрял особей с высокой физической активностью, особенно тех, кто был способен пробегать большие расстояния. Но, возможно, выносливость связана и с более долгим сроком беременности или же еще шире — повышенным энергопотреблением нашего мозга", — считают авторы работы.

Границы возраста

По мнению нидерландских исследователей, проанализировавших данные 75 тысяч землян, умерших в период с 1968 по 2006 год, человечество уже очень близко подошло к максимально возможной продолжительности жизни. Для женщин это 115,7 года, а для мужчин — 114,1 года. Преодолеть этот потолок нельзя, даже если уровень жизни, медицины и качество питания продолжат улучшаться.

Американские специалисты, обработавшие статистику смертности из 40 стран за последние 100 лет, вычислили максимально возможный возраст, которого способен достичь человек. Это 125 лет. Но шансы встретить такого долгожителя меньше чем один к десяти тысячам.