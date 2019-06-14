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РИА Новости

Замглавреда "России сегодня" рассказал о языковом многообразии Sputnik

Вчера, 20:26
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев
Заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев. Архивное фото
АФИНЫ, 14 июн - РИА Новости. Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев на саммите "Глобальной сети редакторов" (GEN Summit 2019) в Афинах рассказал о языковом многообразии новостного агентства Sputnik.
Международное новостное агентство и радио Sputnik представляет за рубежом медиагруппу МИА "Россия сегодня". Миссия медиагруппы - оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.
"Мы предоставляем новостные ленты нашим клиентам. Мы делаем это на разных языках: русском, английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Мы представлены во всем мире и ведем сайты на 32-х языках, а также вещаем во многих странах", - заявил Горностаев.
Горностаев добавил, что многие известные СМИ являются клиентами Sputnik, "несмотря на обвинения в пропаганде".
"Такое отношение к Sputnik - само по себе пропаганда", - подчеркнул он.
На саммите "Глобальной сети редакторов" в Греции собрались журналисты, издатели и эксперты со всего мира. Он стал платформой для обсуждений проблем, с которыми журналистика сталкивается в условиях растущей диджитализации. В этом году Sputnik выступает одним из медиа спонсоров мероприятия.
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