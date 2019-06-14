Замглавреда "России сегодня" рассказал о языковом многообразии Sputnik

АФИНЫ, 14 июн - РИА Новости. Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев на саммите "Глобальной сети редакторов" (GEN Summit 2019) в Афинах рассказал о языковом многообразии новостного агентства Sputnik.

Международное новостное агентство и радио Sputnik представляет за рубежом медиагруппу МИА "Россия сегодня". Миссия медиагруппы - оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.

"Мы предоставляем новостные ленты нашим клиентам. Мы делаем это на разных языках: русском, английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Мы представлены во всем мире и ведем сайты на 32-х языках, а также вещаем во многих странах", - заявил Горностаев.

Горностаев добавил, что многие известные СМИ являются клиентами Sputnik, "несмотря на обвинения в пропаганде".

"Такое отношение к Sputnik - само по себе пропаганда", - подчеркнул он.