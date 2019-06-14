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РИА Новости

Посол вручил награду командиру российской авиабазы в Армении

Вчера, 20:01
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ЕРЕВАН, 14 июн – РИА Новости. Посол РФ в Армении Сергей Копыркин вручил в пятницу нагрудный знак "Заслуженный военный летчик России" командиру российской авиабазы "Эребуни" в Ереване полковнику Александру Петрову, передает корреспондент РИА Новости.
Почетное звание Петрову, летавшему также в пилотажной группе "Стрижи", присвоил в начале мая президент России Владимир Путин.
"Это награда для профессионалов значит очень многое. Это знак высокого профессионализма и реальных немалых заслуг в защите нашей Родины. Особенно приятно, что мне выпала такая честь сделать это здесь, на территории Армении", - сказал Копыркин, вручая нагрудный знак и поблагодарив Петрова за службу.
По его словам, присутствие ВС РФ в Армении является ярким проявлением не только российской мощи, "но и той роли, которую Россия, ее вооруженные силы играют в деле поддержания мира, безопасности на планете, в деле сохранения, поддержания и развития отношений с братским армянским народом".
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Посол отметил, что армяно-российские отношения скреплены кровью и боевым братством. Он выразил уверенность, что эти отношения будут оставаться надежным гарантом развития двух стран и народов, безопасности и процветания.
В свою очередь командир авиабазы отметил, что в этой награде сконцентрирован труд его преподавателей, инструкторов, личного состава всех авиационных частей и подразделений, в которых он проходил службу. "Спасибо вам, что я имею право носить эту награду на своей груди", - сказал Петров.
Российская авиабаза ЮВО, дислоцированная на аэродроме "Эребуни" в Ереване, сформирована в 1995 году. В ноябре 1998 года на базу из РФ были передислоцированы многоцелевые истребители МиГ-29. В июле 2001 года из размещенных в "Эребуни" частей была сформирована авиационная база, ставшая воздушной компонентой 102-й военной базы, дислоцированной в Гюмри. В конце 2013 года в состав авиабазы вошла вертолетная эскадрилья. В декабре 2015 - феврале 2016 года из РФ были передислоцированы на аэродром "Эребуни" ударные вертолеты Ми-24П и военно-транспортные Ми-8МТ.
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