В Забайкалье изъяли около 17 тысяч литров поддельной водки

ЧИТА, 14 июн – РИА Новости. Полицейские в Забайкалье изъяли около 17 тысяч литров контрафактной водки у орггруппы, занимавшейся оптовой продажей алкоголя в регионе, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России задержали двух жителей города Шилка Забайкальского края, которые приобретали алкогольную продукцию с поддельными акцизными марками в другом регионе РФ, перевозили в край и в дальнейшем продавали ее оптовым покупателям из Шилкинского и соседних районов.

"В арендованных подозреваемыми гаражах и складских помещениях проведены обыски. Изъято около 17 тысяч литров водки различных марок и объема и 41,5 тысяча пачек сигарет различных наименований с поддельными акцизными марками, 1420 литров спиртосодержащей жидкости в пластиковых канистрах емкостью 10 литров, а также документация, подтверждающая причастность данных граждан к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что по месту жительства одного из подозреваемых обнаружено и изъято около двух миллионов рублей, предположительно, добытых преступных путем.

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело о производстве, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта или продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками, совершенных организованной группой, в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом до одного миллиона рублей.