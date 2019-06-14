В Забайкалье изъяли около 17 тысяч литров поддельной водки

ЧИТА, 14 июн – РИА Новости. Полицейские в Забайкалье изъяли около 17 тысяч литров контрафактной водки у орггруппы, занимавшейся оптовой продажей алкоголя в регионе, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России задержали двух жителей города Шилка Забайкальского края, которые приобретали алкогольную продукцию с поддельными акцизными марками в другом регионе РФ, перевозили в край и в дальнейшем продавали ее оптовым покупателям из Шилкинского и соседних районов.
"В арендованных подозреваемыми гаражах и складских помещениях проведены обыски. Изъято около 17 тысяч литров водки различных марок и объема и 41,5 тысяча пачек сигарет различных наименований с поддельными акцизными марками, 1420 литров спиртосодержащей жидкости в пластиковых канистрах емкостью 10 литров, а также документация, подтверждающая причастность данных граждан к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что по месту жительства одного из подозреваемых обнаружено и изъято около двух миллионов рублей, предположительно, добытых преступных путем.
В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело о производстве, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта или продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками, совершенных организованной группой, в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом до одного миллиона рублей.
"В настоящее время подозреваемые задержаны, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, назначены соответствующие экспертизы", - отметили в пресс-службе.
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