Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T19:44Z
https://ria.ru/20190614/1555586300.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155511/99/1555119992_0:135:3092:1874_1036x0_80_0_0_247b0ea0a8aa657e65428bea275cf062.jpg
РИА Новости

Украинские силовики 16 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Вчера, 19:44
400
© РИА Новости / Олеся ПотаповаПоследствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
© РИА Новости / Олеся Потапова
ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 200 снарядов, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Седьмого июня в оборонном ведомстве ЛНР заявляли о 14 нарушениях со стороны силовиков за неделю.
"В течение минувшей недели украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики было выпущено более 200 боеприпасов", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, силовики при обстрелах использовали минометы, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении восьми населенных пунктов и КПП "Станица Луганская". Осадчий добавил, что в результате обстрела подконтрольного ЛНР населенного пункта Золотое-5 повреждения получили школа, магазины, ряд жилых домов и линия электропередачи.
"Украинская военная техника и вооружение, которые в нарушение минских соглашений находятся вблизи линии соприкосновения, регулярно отражаются в ежедневных официальных отчетах миссии ОБСЕ… Это вооружение в течение недели использовалось подразделениями ВСУ для обстрелов территории нашей республики", - заявил представитель Народной милиции.
Жилой дом в поселке Новая Марьевка в Донецкой области, пострадавший в результате ночного обстрела
Вчера, 17:20
В ДНР сообщили об увеличении интенсивности обстрелов со стороны силовиков
011041
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРЛуганскУкраинаВ мире
Рекомендуем
В ЛНР заявили о колонне техники силовиков у линии соприкосновения
РИА
Новости
Владелец украинских телеканалов NewsOne и "112 Украина" купил телеканал ZIK
Президент РФ Владимир Путин перед началом пленарного заседания глав делегаций государств и международных организаций
Шестой саммит СВМДА пройдет в 2022 году
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук призвал Зеленского поддержать обмен пленными в Донбассе
Лента
новостей
В Забайкалье изъяли около 17 тысяч литров поддельной водки
Президент РФ Владимир Путин перед началом пленарного заседания глав делегаций государств и международных организаций
Лидеры СВМДА выступили против вмешательства во внутренние дела государств
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны ВСУ за сутки
Гараж в Горловке, поврежденный снарядом в ходе ночного обстрела с 6 на 7 июня
В ДНР заявили, что силовики обстреляли очистные сооружения в Горловке
В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве сорокалетней давности
Посол вручил награду командиру российской авиабазы в Армении
Женщина у жилого дома в поселке Новая Марьевка в Донецкой области, пострадавшего в результате ночного обстрела
Украинские силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии принесения присяги народу Казахстана во время вступления в должность президента. 12 июня 2019
Медведев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
Участник забастовки против пенсионной реформы в Рио-де-Жанейро. 14 июня 2019
В Бразилии около 45 миллионов человек протестуют против пенсионной реформы
Премьер-министр Молдавии Павел Филип
Премьер Молдавии Филип пожелал успехов правительству Санду
Монумент Независимости Украины в Киеве
ОБСЕ предоставила Украине рекомендации по закону о госязыке
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:50Участники СВМДА выступили против односторонних решений о статусе Иерусалима
11:49Участники СВМДА подтвердили приверженность праву Палестины на независимость
11:45Лидеры СВМДА выступили против вмешательства во внутренние дела государств
11:39В МИД Палестины прокомментировали "сделку века" США
11:38Медведев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
11:37Страны СВМДА выступили за открытую мировую экономику
11:35В Гонконге приостановили рассмотрение поправки к закону об экстрадиции
11:34Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
11:34Россия договорилась с китайской Epec о торговом сотрудничестве
11:30В Ливане назвали работу с Россией по борьбе с терроризмом эффективной
11:29Самолет из Москвы при посадке в Краснодаре зацепил хвостом землю
11:27Шестой саммит СВМДА пройдет в 2022 году
11:25Германия повысит расходы на оборону
11:24Израиль не заинтересован в войне с Ливаном, считает министр обороны Бусааб
11:20Ливан призвал Россию стать посредником в вопросе морских границ с Сирией
11:20Геращенко рассказал, когда объявит, пойдет ли он на выборы в Раду
11:18Сын Алибасова рассказал о результатах обследования продюсера
11:13Ливан намерен отстаивать свои территории при определении границ с Израилем
11:08Украинские силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
11:04Ливан готов взаимодействовать с Россией в сфере военного сотрудничества
Лента новостейМолния