Украинские силовики 16 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины

ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 200 снарядов, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Седьмого июня в оборонном ведомстве ЛНР заявляли о 14 нарушениях со стороны силовиков за неделю.

"В течение минувшей недели украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики было выпущено более 200 боеприпасов", - сказал Осадчий на брифинге.

По его словам, силовики при обстрелах использовали минометы, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении восьми населенных пунктов и КПП "Станица Луганская". Осадчий добавил, что в результате обстрела подконтрольного ЛНР населенного пункта Золотое-5 повреждения получили школа, магазины, ряд жилых домов и линия электропередачи.