В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве сорокалетней давности

По данным следствия, ночью 23 июля 1979 мужчина проник на сельхозпредприятие с целью хищения имущества, где несколько раз ударил ножом сторожа предприятия, от чего тот скончался на месте. Личность обвиняемого была установлена, но сразу после совершения убийства он покинул Ростовскую область и поменял документы. Проживая на севере страны под чужим именем, ему удавалось длительное время избегать привлечения к уголовной ответственности.