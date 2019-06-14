В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве сорокалетней давности

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве сторожа, совершенном в 1979 году в Ростовской области, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, ночью 23 июля 1979 мужчина проник на сельхозпредприятие с целью хищения имущества, где несколько раз ударил ножом сторожа предприятия, от чего тот скончался на месте. Личность обвиняемого была установлена, но сразу после совершения убийства он покинул Ростовскую область и поменял документы. Проживая на севере страны под чужим именем, ему удавалось длительное время избегать привлечения к уголовной ответственности.
"Следственными органами СК РФ по Ростовской области 63-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в суд направлено ходатайство о заключении его под стражу, расследование уголовного дела продолжается.