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РИА Новости

Железняк выразил солидарность и поддержку православным верующим Черногории

Вчера, 18:12
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© РИА Новости / Варвара ГертьеКафедральный храм Воскресения Христова в Подгорице
Кафедральный храм Воскресения Христова в Подгорице
© РИА Новости / Варвара Гертье
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В связи с принятием властями Черногории закона "О свободе религии и убеждений и правовом статусе религиозных общин", вводящего принудительное изъятие государством большей части церковного имущества, 15 июня в кафедральном соборном храме Воскресения Христова Подгорицы состоится всенародный Свято-Троицкий собор в защиту веры и святынь Божиих.
По окончании божественной литургии верующим, черногорским властям, международному сообществу и широкой общественности будет направлено послание в защиту веры и святынь в духе мира, любви и взаимного уважения. В связи с этим член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк выразил солидарность и поддержку православным верующим Черногории.
"Мы в России глубоко разделяем оскорбленные религиозные и национальные чувства братского единоверного народа Черногории. Выражаем солидарность и поддержку нашим черногорским братьям и сестрам, Сербской православной церкви и митрополиту Черногорско-Приморскому Амфилохию в защите православных святынь, борьбе за веру и сохранение традиций", – сказал РИА Новости Железняк.
Также он отметил, что закон, принятый в мае в Черногории, воспринимается не только в черногорском обществе, но и в России и во многих странах мира как антихристианский, античерногорский и аморальный.
Сергей Железняк
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"Возведя гонения на православие в норму государственной политики, пытаясь насильственно изъять церковное имущество, черногорский режим демонстрирует всему миру свою порочность, злобу и духовную несостоятельность. Для криминальной группировки Джукановича и маргинальных идеологов так называемого псевдочерногорского идентитета митрополия Черногорско-Приморская и оппозиционные общественные силы являются главными препятствиями на пути установления тотальной полицейской диктатуры и проведения масштабных политически мотивированных репрессий при помощи карательной машины избирательного правосудия", – подчеркнул парламентарий.
Кроме того, Железняк заявил, что Черногорию с Россией связывают глубокие исторические и духовные узы.
"Черногорский митрополит Петр Цетиньский канонизирован Русской православной церковью и почитается верующими в России. Владыка Василий Петрович Негош погребен в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга. Черногорско-Приморская митрополия бережно хранит национальную духовность и подлинную черногорскую идентичность, в основе которой заложена сербская православная традиция, обогащенная культурно-историческим наследием Черногории. Нынешние гонения черногорского режима являются одновременно оскорблением исторической памяти и осквернением наследия братских отношений России и Черногории", – отметил депутат.
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Сергей ЖелезнякЧерногорияРоссияОбщество
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