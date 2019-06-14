В Тольятти потушили пожар на складе

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пожар на складе резинотехнических изделий в Тольятти Самарской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее сообщалось о возгорании резинотехнических изделий и утеплителя на площади 500 квадратных метров на улице Южное шоссе. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли. Позже площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров.