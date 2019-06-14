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РИА Новости

Трамп заявил, что не торопится заключать соглашение с КНДР

Вчера, 17:23
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что не спешит заключать соглашение с Северной Кореей по ее программам ядерного вооружения.
В Сингапуре 12 июня 2018 года состоялась первая встреча американского президента и северокорейского лидера Ким Чен Ына, они договорились о мерах по нормализации отношений и денуклеаризации КНДР. Вторая их саммит в Ханое в феврале 2019 года окончился ничем.
Трамп заявил, что не торопится заключать соглашение с КНДР. На вопрос о нарушении Северной Кореей санкций он заявил, что "все пытаются нарушать" их, добавив, что санкции причиняют вред КНДР и Вашингтон продолжает их вводить.
Северная Корея находится под санкциями СБ ООН и ряда отдельных стран, в том числе США, за развитие ядерной и ракетной программ в последние годы. С 2018 года КНДР провозгласила путь на развитие экономики и дипломатию, ядерное оружие и ракеты больше не испытывала, но санкции никто пока не снял. Это парализует внешнеэкономические связи КНДР и межкорейские проекты.
Президент США Дональд Трамп на пресс-конфернции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. 27 мая 2019
27 мая, 09:44
Трамп надеется, что Ким Чен Ын выберет путь денуклеаризации для КНДР
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Дональд ТрампКНДРСШАВ мире
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