МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что не спешит заключать соглашение с Северной Кореей по ее программам ядерного вооружения.

В Сингапуре 12 июня 2018 года состоялась первая встреча американского президента и северокорейского лидера Ким Чен Ына, они договорились о мерах по нормализации отношений и денуклеаризации КНДР. Вторая их саммит в Ханое в феврале 2019 года окончился ничем.

Трамп заявил, что не торопится заключать соглашение с КНДР. На вопрос о нарушении Северной Кореей санкций он заявил, что "все пытаются нарушать" их, добавив, что санкции причиняют вред КНДР и Вашингтон продолжает их вводить.