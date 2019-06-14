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РИА Новости
Культура

Анна Нетребко выступит в Большом театре

Вчера, 17:25
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГала-концерт в честь открытия Чемпионата мира по футболу
Гала-концерт в честь открытия Чемпионата мира по футболу
© РИА Новости / Илья Питалев
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Анна Нетребко вновь выступит на сцене Большого, рассказал в интервью РИА Новости Генеральный директор театра Владимир Урин накануне завершения 243 сезона.
"С Анной у нас заключен контракт, она планирует спеть у нас в "Саломее" в 2021 году в совместной постановке Большого театра и Метрополитен-оперы. Впереди много интересного. Уверен, мы не разочаруем наших зрителей" - сказал Владимир Урин.
Подробнее о гастролях Большого, о присоединении Камерного театра Покровского, ставшего третьей сценой ГАБТа, о борьбе с "билетной мафией", а также о сложной конкурентной среде, в которой существует музыкальный театр, в интервью РИА Новости.
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин во время интервью корреспонденту РИА новости
Вчера, 12:00
Владимир Урин: создание нового движет театром, помогая ему оставаться живым
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КультураВладимир УринМетрополитен-операБольшой театрАнна Нетребко
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