Анна Нетребко выступит в Большом театре

"С Анной у нас заключен контракт, она планирует спеть у нас в "Саломее" в 2021 году в совместной постановке Большого театра и Метрополитен-оперы. Впереди много интересного. Уверен, мы не разочаруем наших зрителей" - сказал Владимир Урин.