Анна Нетребко выступит в Большом театре

Анна Нетребко вновь выступит на сцене Большого, рассказал в интервью РИА Новости Генеральный директор театра Владимир Урин накануне завершения 243 сезона.
"С Анной у нас заключен контракт, она планирует спеть у нас в "Саломее" в 2021 году в совместной постановке Большого театра и Метрополитен-оперы. Впереди много интересного. Уверен, мы не разочаруем наших зрителей" - сказал Владимир Урин.
Подробнее о гастролях Большого, о присоединении Камерного театра Покровского, ставшего третьей сценой ГАБТа, о борьбе с "билетной мафией", а также о сложной конкурентной среде, в которой существует музыкальный театр, в интервью РИА Новости.