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РИА Новости

В ДНР сообщили об увеличении интенсивности обстрелов со стороны силовиков

Вчера, 17:20
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в поселке Новая Марьевка в Донецкой области, пострадавший в результате ночного обстрела
Жилой дом в поселке Новая Марьевка в Донецкой области, пострадавший в результате ночного обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в поселке Новая Марьевка в Донецкой области, пострадавший в результате ночного обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские силовики увеличили интенсивность обстрелов в Донбассе на минувшей неделе, впервые с начала года применили артиллерию калибром 152 миллиметра, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики выпустили по территории республики около 800 мин и снарядов за неделю. В результате обстрелов ранены два мирных жителя, повреждено около 30 домов.
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"Текущая неделя характеризовалась увеличением интенсивности обстрелов со стороны противника. Вооруженные формирования Украины активно применяли тяжелое вооружение, и впервые в этом году зафиксировано применение артиллерии калибром 152 миллиметра", - сказал Басурин.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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