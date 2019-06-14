В ДНР сообщили об увеличении интенсивности обстрелов со стороны силовиков

Жилой дом в поселке Новая Марьевка в Донецкой области, пострадавший в результате ночного обстрела. Архивное фото

Жилой дом в поселке Новая Марьевка в Донецкой области, пострадавший в результате ночного обстрела

ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские силовики увеличили интенсивность обстрелов в Донбассе на минувшей неделе, впервые с начала года применили артиллерию калибром 152 миллиметра, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики выпустили по территории республики около 800 мин и снарядов за неделю. В результате обстрелов ранены два мирных жителя, повреждено около 30 домов.