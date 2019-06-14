Глава НАСА рассказал, как много денег потребуется для возврата на Луну

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Реализация программы Artemis потребует около 20-30 миллиардов долларов помимо тех средств, которые НАСА ежегодно тратит на поддержку работы МКС и реализацию всех своих научных проектов. Об этом заявил глава НАСА в интервью телеканалу Реализация программы Artemis потребует около 20-30 миллиардов долларов помимо тех средств, которые НАСА ежегодно тратит на поддержку работы МКС и реализацию всех своих научных проектов. Об этом заявил глава НАСА в интервью телеканалу CNN

"Полная реализация программы и создание всех условий для постоянного присутствия на Луне потребует от нас примерно 20-30 миллиардов долларов. Речь, конечно же, идет не об общем бюджете НАСА, а о сумме дополнительных расходов, которые будут распределены на последующие пять лет", — заявил Джим Брайденстайн, текущий руководитель космического агентства.

Первые слухи о возможности постройки "сестры МКС" на орбите Луны появились осенью 2016 года, когда состоялась закрытая встреча Международной группы по разработке космических кораблей ISCWG. В ее рамках представители этих пяти космических держав обсуждают международные планы по освоению космоса и тому, куда будет двигаться человечество после вывода МКС из эксплуатации в середине 2020 годов.

В сентябре 2017 года представители Роскосмоса и НАСА официально подтвердили эти планы и подписали меморандум о сотрудничестве в создании LOP-G, в соответствии с которым Россия должна была создать шлюзовый модуль лунной станции. В этом году к этой инициативе официально присоединилась Канада.

В конце весны этого года НАСА и Белый Дом в очередной раз поменяли свои планы, разделив лунную программу США, получившую имя Artemis, на две неравнозначных половины. В рамках первой из них Вашингтон намерен построить не всю лунную станцию, а отправить лишь один ее модуль на орбиту Луны, блок PPE, и использовать ее в качестве своеобразного "перевалочного пункта" для пилотируемых экспедиций на поверхность спутницы Земли.

Строительство и отправку PPE в космос будет осуществлять не НАСА, а ее первый частный "лунный" партнер – американская компания Maxar. Эта корпорация уже участвовала в разработке космических станций в прошлом, разработав роботизированную "руку" Canadarm2, установленную на борту МКС по заказу Канадского космического агентства.

Остальные модули лунной станции НАСА планирует создать и разработать уже после первой высадки астронавтов на поверхность Луны. В рамках второй половины программы Artemis орбитальная база будет значительно расширена и станет своеобразной испытательной платформой для подготовки к первому полету на Марс.

В прошлом, как отмечает онлайн-издание SpaceNews, Брайденстин всегда отказывался называть даже примерные оценки того, как много денег потребуется на реализацию всей лунной программы, ссылаясь на то, что далеко не все ее пункты были согласованы и проработаны.

При этом, что интересно, названные им объемы финансовых вливаний оказались значительно выше, чем разница между текущим бюджетом НАСА и теми запросами, которые агентство отправило в Конгресс в рамках проекта бюджета США на следующий год.

Как предполагают в SpaceNews, это говорит или о том, что Брайденстину и его команде придется значительно расширить запросы в 2021 году, или указывает на крайне предварительный характер оценок, озвученных им в эфире CNN.

Вдобавок, если переговоры с Конгрессом по расширению бюджета НАСА закончатся неудачно, Уильям Герстенмайер (William Gerstenmeier), руководитель Дирекции пилотируемых полетов в НАСА, допускает, что космическому агентству придется урезать другие программы, связанные с наукой или климатом, для реализации всех лунных амбиций США.