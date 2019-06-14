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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

На Ямале медики получат дополнительную выплату ко Дню округа

Вчера, 17:10
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Медики Ямало-Ненецкого автономного округа получат дополнительную выплату ко Дню округа 10 декабря, сообщает в пятницу правительство региона.

"Для привлечения в регион специалистов в этом году начала действовать новая жилищная программа – 40-процентная субсидия для бюджетников на покупку жилья. Каждый четвертый получивший сертификат в этом году – медицинский работник. Еще одна новая мера поддержки – в этом году медики получат дополнительную выплату не только к профессиональному празднику, но и ко Дню округа - 10 декабря", - говорится в сообщении.

В пятницу губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил медиков с профессиональным праздником. Торжественное мероприятие прошло в Салехардской окружной больнице.
"Вы все отдаете своему делу, несмотря на сложности, которые, к сожалению, в вашей профессии всегда присутствуют. За это вам огромное спасибо. Президент ставит перед нами очень амбициозные задачи в рамках проекта "Здравоохранение" по продолжительности жизни населения, по продолжительности здоровой жизни. Наша задача – создавать вам комфортные условия для работы, чтобы качественную медицинскую помощь мог получить каждый ямалец. Мы уже приняли ряд решений, направленных на улучшение материальной базы по всему Ямалу", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
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В этом году выросло финансирование на обновление оборудования и приобретение современного спецтранспорта для больниц. Ноябрьская больница будет полностью укомплектована машинами скорой помощи – там появится 13 новых автомобилей. Еще три приедут в Салехард и по одной - в Тарко-Сале, Надым, Новый Уренгой и Муравленко.
В окружной больнице появится и новая высококлассная медицинская техника: четыре аппарата искусственной вентиляции легких, передвижной аппарат ультразвукового исследования сердца и сосудов. Уже приобретено оборудование для цифровой флюорографии и видеоэндескопии – теперь качество этих услуг в Салехардской окружной клинической больнице не уступает передовым медицинским центрам крупных городов, добавляет правительство округа.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий АООбщество
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