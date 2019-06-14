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РИА Новости

В Тольятти локализовали пожар на складе

Вчера, 17:10
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© Фото : МЧС РоссииПожар на складе резинотехнических изделий в Тольятти Самарской области. 14 июня 2019
Пожар на складе резинотехнических изделий в Тольятти Самарской области. 14 июня 2019
© Фото : МЧС России
Пожар на складе резинотехнических изделий в Тольятти Самарской области. 14 июня 2019
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Крупный пожар на складе резинотехнических изделий в Тольятти Самарской области локализован на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании резинотехнических изделий и утеплителя на площади 500 квадратных метров на улице Южное шоссе. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли.
"Пожар на складе локализован на площади 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Обстоятельства пожара выясняются.
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