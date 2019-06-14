В Тольятти локализовали пожар на складе

Пожар на складе резинотехнических изделий в Тольятти Самарской области. 14 июня 2019

Пожар на складе резинотехнических изделий в Тольятти Самарской области. 14 июня 2019

© Фото : МЧС России Пожар на складе резинотехнических изделий в Тольятти Самарской области. 14 июня 2019

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Крупный пожар на складе резинотехнических изделий в Тольятти Самарской области локализован на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось о возгорании резинотехнических изделий и утеплителя на площади 500 квадратных метров на улице Южное шоссе. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли.

"Пожар на складе локализован на площади 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.