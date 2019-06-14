В "новой церкви" Украины пригрозили Филарету из-за планов созвать собор

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Филарет Денисенко не имеет права единолично созывать православный собор, заявила пресс-служба неканонической Православной церкви Украины.

Самовольное и внеуставное проведение собрания "неопределенной группой неуполномоченных лиц" означает "церковное разделение и отделение организаторов и участников таких собраний от Православной церкви Украины" со всеми каноническими и юридическими последствиями, добавили в пресс-службе.

На днях раскольник Филарет Денисенко объявил, что созывает 20 июня православный собор, на котором отменит решение о ликвидации "Киевского патриархата", принятое в декабре. Кроме того, он заявил, что не принимает томос об автокефалии ПЦУ, потому что не знал о его содержании.

Так называемая Православная церковь Украины была создана в декабре прошлого года в результате слияния двух неканонических структур: Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Главой новой структуры стал Епифаний Думенко.

В начале января Константинопольский патриарх Варфоломей выдал "новой церкви" томос об автокефалии, который значительно ограничивает ее права и ставит в зависимость от Константинополя. Другие православные церкви ПЦУ до сих пор не признали.

Каноническая Украинская православная церковь во главе с митрополитом Онуфрием отказалась участвовать в "объединительном соборе". В Русской православной церкви каноническое значение "собора" назвали ничтожным, автокефалию — пустышкой, а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.

Уже через несколько месяцев Филарет заявил, что "новая церковь" разделилась, а Епифания обвинил в нарушении договоренностей. Кроме того, он настаивает на том, что "Киевский патриархат" продолжает существовать.