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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В "новой церкви" Украины пригрозили Филарету из-за планов созвать собор

Вчера, 16:55
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФиларет Денисенко
Филарет Денисенко
© РИА Новости / Стрингер
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Филарет Денисенко. Архивное фото
КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Филарет Денисенко не имеет права единолично созывать православный собор, заявила пресс-служба неканонической Православной церкви Украины.
Самовольное и внеуставное проведение собрания "неопределенной группой неуполномоченных лиц" означает "церковное разделение и отделение организаторов и участников таких собраний от Православной церкви Украины" со всеми каноническими и юридическими последствиями, добавили в пресс-службе.
Патриарх Филарет
11 июня, 18:45
Профессиональный раскольник. Филарет опять заговорил о "независимости"И что в томосе написано, он не знал, и коварный Порошенко его обманул. Филарет (Денисенко) начинает плести интригу против ПЦУ и Константинополя.
На днях раскольник Филарет Денисенко объявил, что созывает 20 июня православный собор, на котором отменит решение о ликвидации "Киевского патриархата", принятое в декабре. Кроме того, он заявил, что не принимает томос об автокефалии ПЦУ, потому что не знал о его содержании.
Так называемая Православная церковь Украины была создана в декабре прошлого года в результате слияния двух неканонических структур: Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Главой новой структуры стал Епифаний Думенко.
В начале января Константинопольский патриарх Варфоломей выдал "новой церкви" томос об автокефалии, который значительно ограничивает ее права и ставит в зависимость от Константинополя. Другие православные церкви ПЦУ до сих пор не признали.
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
24 мая, 19:17
И ПЦУ неправильная, и томос не такой. Раскольник Филарет хлопнул дверьюФиларет Денисенко, бывший глава неканонического "Киевского патриархата", не захотел подписать устав так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).
Каноническая Украинская православная церковь во главе с митрополитом Онуфрием отказалась участвовать в "объединительном соборе". В Русской православной церкви каноническое значение "собора" назвали ничтожным, автокефалию — пустышкой, а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
Уже через несколько месяцев Филарет заявил, что "новая церковь" разделилась, а Епифания обвинил в нарушении договоренностей. Кроме того, он настаивает на том, что "Киевский патриархат" продолжает существовать.
Сам Епифаний утверждает, что в ПЦУ нет раскола, а "синод" этой структуры поддержал его.
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религияРелигия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦРаскольник Филарет ( Денисенко)Русская православная церковьУкраина
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