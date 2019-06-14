В Чебоксарах экс-директор гимназии получила условный срок за взятки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Бывший директор гимназии №4 в Чебоксарах Эльвира Казакова, принимавшая детей в школу за взятки, осуждена на 3,5 года лишения свободы условно, Бывший директор гимназии №4 в Чебоксарах Эльвира Казакова, принимавшая детей в школу за взятки, осуждена на 3,5 года лишения свободы условно, сообщает СУСК РФ по Чувашской Республике.

Следствием и судом установлено, что с марта по сентябрь 2017 года Казакова получала незаконное денежное вознаграждение в размере от трех до 60 тысяч рублей (на общую сумму более 420 тысяч рублей) от 20-ти местных жителей за прием их детей на обучение в возглавляемое ею учреждение. Кроме того, как уточняется, одна жительница города передала директору гимназии 15 тысяч рублей за внесение в аттестат ее внучки, закончившей девять классов, оценок "четыре" и "пять" по целому ряду предметов, хотя ее средний балл по ним был ниже оценки "четыре".

Также, по данным следствия, с февраля по июнь 2017 года по требованию директора гимназии одна из ее подчиненных, опасаясь негативных для себя последствий, передавала ей по 20 тысяч рублей ежемесячно, а всего – 100 тысяч рублей, из суммы своей заработной платы.

"Бывший директор гимназии признана виновной в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве и служебном подлоге. Ей назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на три года с лишением права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий, на срок четыре года", - говорится в сообщении СУСК.