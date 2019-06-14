Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T16:40Z
https://ria.ru/20190614/1555580216.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Культура

В ГД прокомментировали новую редакцию проекта о борьбе с "билетной мафией"

Вчера, 16:40
332
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Законопроект о борьбе с "билетной мафией" ко второму чтению существенно изменился с учетом мнения профессионального сообщества, в том числе представителей Большого театра, нынешняя редакция документа была принята всеми приглашенными к дискуссии директорами театров, филармоний, концертных организаций и музеев, сказала РИА Новости глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
Ранее генеральный директор Большого театра Владимир Урин в интервью РИА Новости заявил, что окончательно решить вопрос со спекуляцией театральными билетами без помощи государства и соответствующих законов в РФ невозможно. По его мнению, успехи в борьбе со спекулянтами не очень большие, так как закон, касающийся борьбы со спекулянтами, "застрял" в Думе после первого чтения, а те изменения, которые планируется внести, "по сути своей сведут на нет все, ради чего мы это делали".
"Крайне удивлена подобным заявлением многоуважаемого Владимира Георгиевича Урина. Думаю и даже уверена, что имеет место недоразумение. Буквально позавчера, на торжественном приеме в Кремле, господин Урин в беседе со мной горячо благодарил наш комитет за внесенную в законопроект норму о невозвратных билетах. В совокупности с четким перечнем условий возврата, когда у перекупщиков исчезает возможность сдать нереализованные билеты обратно в кассу незадолго до спектакля, это, на наш взгляд, полностью решает проблемы топовых театров и площадок, где проводятся наиболее востребованные публикой зрелищные мероприятия", - сказала Ямпольская РИА Новости.
Она подтвердила, что текст законопроекта действительно в процессе подготовки ко второму чтению претерпел существенные изменения. По ее словам, это связано, в том числе, с большим количеством замечаний, высказанных ГПУ президента, Экспертным управлением президента, Генеральной прокуратурой РФ.
Зрительный зал
Вчера, 16:28
Театры начнут возвращать стоимость билетов заболевшим зрителям
"Новации были разработаны и сформулированы совместно с театральным сообществом, причем активное, чтобы не сказать "бурное" участие в обсуждениях принимали представители Большого театра. Нынешняя редакция документа, находящаяся уже больше месяца на согласовании в Экспертном управлении президента, была принята всеми приглашенными к дискуссии директорами театров, филармоний, концертных организаций, музеев", - сказала глава думского комитета.
"Скажу прямо: работа затянулась, потому что изначально в Госдуму поступил чрезвычайно сырой вариант законопроекта. Очень многое пришлось исправлять. Необходимо было согласовать интересы самых популярных коллективов, их коллег, особенно в регионах, где проблемы так называемых "спекулянтов" нет, а есть, напротив, проблема незаполненных залов. А также — защитить простых граждан, случайных обладателей "лишнего билетика", - добавила парламентарий.
"При всем уважении — Государственная дума принимает не законы для Большого театра или, скажем, Театра Наций. Она принимает законы для России. Интересы всех законопослушных, добропорядочных граждан должны быть учтены. Чему меня научил этот опыт? Единственному: не рекомендовать Думе принимать в первом чтении непродуманные инициативы, откуда бы они ни исходили. Вот за это свою ответственность признаю. Поскольку, когда документ в первом чтении одобрен, чужие ошибки и чужие недоработки становятся уже нашей головной болью", - заключила Ямпольская.
Проект закона был внесен в Госдуму правительством осенью 2018 года после скандальной ситуации вокруг продажи билетов в МХТ имени Чехова в начале мая 2018 года. Правительство предлагает запретить продажу билетов по цене выше стоимости, указанной на билете, а также предусмотреть норму, в соответствии с которой реализацией билетов наряду с организацией культуры могут заниматься только уполномоченные такой организацией лица на основании соответствующего договора. При этом уполномоченные лица могут взимать плату за оказание покупателю сопутствующих услуг, но их стоимость не должна составлять 10% от стоимости билета. В январе Госдума приняла законопроект в первом чтении.
120001
Обсудить 0
КультураЕлена ЯмпольскаяВладимир УринБольшой театрГосдума РФ
Рекомендуем
Зрительный зал
Театры начнут возвращать стоимость билетов заболевшим зрителям
РИА
Новости
Режиссер, композитор, хореограф и балетмейстер Юрий Шерлинг
Юрий Шерлинг уволен из Театра им. Образцова после протестов коллектива
СергейТроицкий
Источник: лидера "Коррозии металла" задержали за вождение в нетрезвом виде
Южный флигель усадьбы Бакуниных
Пустующие памятники культуры в Нижегородской области сдадут за рубль
Лента
новостей
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Российский постпред в Вене ответил на обвинения США по ядерным испытаниям
Диана Гурцкая
Гурцкая вступилась за Малышеву после передачи о детях-кретинах
Капитан украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктор Новицкий, задержанного ФСБ РФ в акватории Черного моря. 16 мая 2018
Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна ЯМК-0041 Новицкого
Суд ООН отказался назначить обеспечительные меры по иску ОАЭ против Катара
В Башкирии ребенок погиб в результате наезда автомобиля
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов назвал намерение ЕС продлить санкции по Крыму комедией абсурда
Сотрудники МЧС России в аэропорту Шереметьево
Мантуров прокомментировал предварительный отчет МАК по аварии SSJ100
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий
Парубий передал в КС Украины документ о существовании коалиции в Раде
Создатель сети ресторанов Корчма Тарас Бульба Юрий Белойван
ФНС потребовала с основателя "Корчмы Тарас Бульба" более миллиарда рублей
Монумент Независимости Украины в Киеве
ОБСЕ предоставила Украине рекомендации по закону о госязыке
Информационная табличка Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве.
В НИУ ВШЭ опровергли информацию об увольнениях по политическим причинам
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:54Бахрейн готов работать с США над ростом благосостояния населения Палестины
11:52Участники СВМДА призвали страны продвигать меры по борьбе с коррупцией
11:50Участники СВМДА выступили против односторонних решений о статусе Иерусалима
11:49Участники СВМДА подтвердили приверженность праву Палестины на независимость
11:45Лидеры СВМДА выступили против вмешательства во внутренние дела государств
11:39В МИД Палестины прокомментировали "сделку века" США
11:38Медведев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
11:37Страны СВМДА выступили за открытую мировую экономику
11:35В Гонконге приостановили рассмотрение поправки к закону об экстрадиции
11:34Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
11:34Россия договорилась с китайской Epec о торговом сотрудничестве
11:30В Ливане назвали работу с Россией по борьбе с терроризмом эффективной
11:29Самолет из Москвы при посадке в Краснодаре зацепил хвостом землю
11:27Шестой саммит СВМДА пройдет в 2022 году
11:25Германия повысит расходы на оборону
11:24Израиль не заинтересован в войне с Ливаном, считает министр обороны Бусааб
11:20Ливан призвал Россию стать посредником в вопросе морских границ с Сирией
11:20Геращенко рассказал, когда объявит, пойдет ли он на выборы в Раду
11:18Сын Алибасова рассказал о результатах обследования продюсера
11:13Ливан намерен отстаивать свои территории при определении границ с Израилем
Лента новостейМолния