В ГД прокомментировали новую редакцию проекта о борьбе с "билетной мафией"

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Законопроект о борьбе с "билетной мафией" ко второму чтению существенно изменился с учетом мнения профессионального сообщества, в том числе представителей Большого театра, нынешняя редакция документа была принята всеми приглашенными к дискуссии директорами театров, филармоний, концертных организаций и музеев, сказала РИА Новости глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Ранее генеральный директор Большого театра Владимир Урин в интервью РИА Новости заявил, что окончательно решить вопрос со спекуляцией театральными билетами без помощи государства и соответствующих законов в РФ невозможно. По его мнению, успехи в борьбе со спекулянтами не очень большие, так как закон, касающийся борьбы со спекулянтами, "застрял" в Думе после первого чтения, а те изменения, которые планируется внести, "по сути своей сведут на нет все, ради чего мы это делали".

"Крайне удивлена подобным заявлением многоуважаемого Владимира Георгиевича Урина. Думаю и даже уверена, что имеет место недоразумение. Буквально позавчера, на торжественном приеме в Кремле, господин Урин в беседе со мной горячо благодарил наш комитет за внесенную в законопроект норму о невозвратных билетах. В совокупности с четким перечнем условий возврата, когда у перекупщиков исчезает возможность сдать нереализованные билеты обратно в кассу незадолго до спектакля, это, на наш взгляд, полностью решает проблемы топовых театров и площадок, где проводятся наиболее востребованные публикой зрелищные мероприятия", - сказала Ямпольская РИА Новости.

Она подтвердила, что текст законопроекта действительно в процессе подготовки ко второму чтению претерпел существенные изменения. По ее словам, это связано, в том числе, с большим количеством замечаний, высказанных ГПУ президента, Экспертным управлением президента, Генеральной прокуратурой РФ.

"Новации были разработаны и сформулированы совместно с театральным сообществом, причем активное, чтобы не сказать "бурное" участие в обсуждениях принимали представители Большого театра. Нынешняя редакция документа, находящаяся уже больше месяца на согласовании в Экспертном управлении президента, была принята всеми приглашенными к дискуссии директорами театров, филармоний, концертных организаций, музеев", - сказала глава думского комитета.

"Скажу прямо: работа затянулась, потому что изначально в Госдуму поступил чрезвычайно сырой вариант законопроекта. Очень многое пришлось исправлять. Необходимо было согласовать интересы самых популярных коллективов, их коллег, особенно в регионах, где проблемы так называемых "спекулянтов" нет, а есть, напротив, проблема незаполненных залов. А также — защитить простых граждан, случайных обладателей "лишнего билетика", - добавила парламентарий.

"При всем уважении — Государственная дума принимает не законы для Большого театра или, скажем, Театра Наций. Она принимает законы для России. Интересы всех законопослушных, добропорядочных граждан должны быть учтены. Чему меня научил этот опыт? Единственному: не рекомендовать Думе принимать в первом чтении непродуманные инициативы, откуда бы они ни исходили. Вот за это свою ответственность признаю. Поскольку, когда документ в первом чтении одобрен, чужие ошибки и чужие недоработки становятся уже нашей головной болью", - заключила Ямпольская.