"Т Плюс" направит свыше 400 млн рублей на цифровизацию в Ижевске

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. "Т Плюс" планирует вложить более 400 миллионов рублей (без учета НДС) для внедрения цифровых технологий в Ижевске, следует из сообщения энергокомпании.

"Более 400 миллионов рублей вложит "Т Плюс" во внедрение цифровых технологий в Ижевске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Удмуртский филиал "Т Плюс" с 2017 года является пилотной площадкой по внедрению проекта "Цифровое производство". "Основной целью "Цифрового производства" является повышение качества обслуживания клиентов и снижение производственных затрат с помощью внедрения цифровых технологий на всех этапах производства, транспортировки и сбыта тепловой и электрической энергии", - сообщает "Т Плюс".

Компания отмечает, что открыта к сотрудничеству и готова обмениваться данными приборов учёта со всеми заинтересованными сторонами. "У жителя должна быть возможность узнать в любой период времени, сколько тепловой энергии потребил его дом, его квартира. Это, в том числе, одна из задач внедрения оцифровки производства и транспортировки тепловой энергии", - говорится в сообщении энергокомпании.

"Т Плюс" уточняет, что на текущий момент завершает реализацию программы онлайн-учета ресурсов в клиентских точках, а также в тепловых сетях и в генерации. Компания планирует получать данные в режиме онлайн от 2,952 тысячи узлов учета отопления, 2,19 тысячи узлов учета горячего водоснабжения, 266 точек учета в теплосетях и основных источников системы теплоснабжения.