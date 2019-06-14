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РИА Новости
Теплоснабжение

"Т Плюс" направит свыше 400 млн рублей на цифровизацию в Ижевске

Вчера, 16:37
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПечать денег на Пермской печатной фабрике
Печать денег на Пермской печатной фабрике
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. "Т Плюс" планирует вложить более 400 миллионов рублей (без учета НДС) для внедрения цифровых технологий в Ижевске, следует из сообщения энергокомпании.

"Более 400 миллионов рублей вложит "Т Плюс" во внедрение цифровых технологий в Ижевске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Удмуртский филиал "Т Плюс" с 2017 года является пилотной площадкой по внедрению проекта "Цифровое производство". "Основной целью "Цифрового производства" является повышение качества обслуживания клиентов и снижение производственных затрат с помощью внедрения цифровых технологий на всех этапах производства, транспортировки и сбыта тепловой и электрической энергии", - сообщает "Т Плюс".
Компания отмечает, что открыта к сотрудничеству и готова обмениваться данными приборов учёта со всеми заинтересованными сторонами. "У жителя должна быть возможность узнать в любой период времени, сколько тепловой энергии потребил его дом, его квартира. Это, в том числе, одна из задач внедрения оцифровки производства и транспортировки тепловой энергии", - говорится в сообщении энергокомпании.
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"Т Плюс" уточняет, что на текущий момент завершает реализацию программы онлайн-учета ресурсов в клиентских точках, а также в тепловых сетях и в генерации. Компания планирует получать данные в режиме онлайн от 2,952 тысячи узлов учета отопления, 2,19 тысячи узлов учета горячего водоснабжения, 266 точек учета в теплосетях и основных источников системы теплоснабжения.
Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ, в состав компании входят 62 электростанции, среди которых 54 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% на рынке теплоснабжения РФ.
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