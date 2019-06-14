В Подмосковье построят продолжение "Южного обхода" Подольска

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Дорога, которая будет продолжением построенного "Южного обхода" подмосковного Подольска, будет сдана в эксплуатацию в начале 2020 года, говорится в пресс-релизе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Новая дорога обеспечит транспортную связь для жителей микрорайона Кузнечики и позволит выезжать на магистраль "Южный обход Подольска". Участок строительства начнется на перекрестке с круговым движением в одном уровне на улице Кирова и пройдет по улице 43-й Армии, которая будет расширена до четырех полос движения", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что улица 43-й Армии в Подольске не имеет асфальтобетонного покрытия, что осложняет передвижение для жителей микрорайона Кузнечики. Подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ "Дирекция дорожного строительства" заключило контракт с АО "МСУ-1" на строительство улицы.

"Подрядчик уже приступил к подготовке территории, после чего начнутся строительно-монтажные работы. Окончание работ по контракту запланировано на 2020 год, однако, учитывая важность данной дороги для жителей, открыть рабочее движение по участку мы планируем до конца этого года", - цитирует пресс-служба слова министра Алексея Гержика.