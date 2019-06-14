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РИА Новости
Культура

Пустующие памятники культуры в Нижегородской области сдадут за рубль

Вчера, 16:36
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© РИА Новости / Артем ЖитеневЮжный флигель усадьбы Бакуниных
Южный флигель усадьбы Бакуниных
© РИА Новости / Артем Житенев
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Инвесторы в Нижегородской области смогут взять в аренду за рубль неиспользуемые объекты культурного наследия, которые они готовы восстановить, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о предоставлении в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к государственной собственности региона. Постановлением предусмотрено предоставление в аренду здания за 1 рубль на срок до 49 лет", - говорится в сообщении.
Действия положения также распространяются на ценные объекты градостроительной среды и вновь выявленные объекты культурного наследия, которые относятся к имуществу государственной казны Нижегородской области, либо закреплены за государственными унитарными предприятиями или государственными учреждениями региона.
"Безусловно, предоставление мер поддержки влечет за собой и определенные обязательства для инвестора. Так, например, срок разработки проектно-сметной документации по сохранению объекта культурного наследия не должен превышать двух лет со дня передачи его в аренду. Кроме того, арендатор обязан предоставить банковскую гарантию проведения работ, составляющую не менее 35% от суммы проектно-сметной документации", - цитирует пресс-служба слова министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергея Баринова.
Монета
26 ноября 2012, 12:56
Только руинированные памятники культуры будут сдавать в аренду за рубльСдаваться в аренду частным лицами и фирмам за рубль будут только руинированные памятники при условии восстановления.
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КультураНижний НовгородНижегородская область
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