Пустующие памятники культуры в Нижегородской области сдадут за рубль

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о предоставлении в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к государственной собственности региона. Постановлением предусмотрено предоставление в аренду здания за 1 рубль на срок до 49 лет", - говорится в сообщении.

Действия положения также распространяются на ценные объекты градостроительной среды и вновь выявленные объекты культурного наследия, которые относятся к имуществу государственной казны Нижегородской области, либо закреплены за государственными унитарными предприятиями или государственными учреждениями региона.

"Безусловно, предоставление мер поддержки влечет за собой и определенные обязательства для инвестора. Так, например, срок разработки проектно-сметной документации по сохранению объекта культурного наследия не должен превышать двух лет со дня передачи его в аренду. Кроме того, арендатор обязан предоставить банковскую гарантию проведения работ, составляющую не менее 35% от суммы проектно-сметной документации", - цитирует пресс-служба слова министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергея Баринова.