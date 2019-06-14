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РИА Новости

Российский постпред в Вене ответил на обвинения США по ядерным испытаниям

Вчера, 16:35
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЕНА, 14 июн - РИА Новости. Москва призывает Вашингтон предъявить доказательства нарушений Россией моратория на ядерные испытания, заявил в пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"США вновь заявили о проведении Россией ядерных испытаний. Это обвинение уже было опровергнуто 29 мая международной системой мониторинга. Любопытно: две недели назад США говорили "возможно", теперь утверждают безапелляционно. Добыли доказательства? Неплохо было бы их озвучить. А то несолидно", - написал Ульянов в Twitter.
Накануне разведывательное управление министерства обороны США распространило заявление, в котором утверждается, что "правительство США, включая разведывательное сообщество, пришло к выводу, что Россия проводила испытания ядерного оружия". При этом ни подробностей, ни доказательств своих утверждений разведуправление не предоставило. Заявление было призвано "разъяснить" слова главы военной разведки США Роберта Эшли, который ранее предположил, что Россия, "вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания по принципу "нулевой мощности", как это предусмотрено. При этом Эшли также не приводил никаких доказательств. США в отличие от России не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и, соответственно, не связаны обязательствами по его выполнению.
После заявлений Эшли 29 мая в Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) РИА Новости сообщили, что международная система мониторинга организации не фиксировала ничего необычного.
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Михаил Ульянов (дипломат)РоссияСШАВ мире
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