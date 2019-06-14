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РИА Новости
Теплоснабжение

Власти Якутии увеличат инвестиции на подготовку к зиме на 34%

Вчера, 16:34
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости/Прайм. Власти Якутии планируют увеличить вложения на подготовку к следующему отопительному сезону на 34% по сравнению с аналогичным периодом - до 33,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и энергетики Якутии.
"Всего на подготовку к отопительному сезону 2018-2019 годов направлено 25,2 миллиарда рублей. На подготовку к предстоящему отопительному сезону 2019-2020 из разных источников планируется направить 33,8 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Сообщается, что для надежного прохождения отопительного периода 2019-2020 годов необходимо подготовить 1,189 тысячи котельных и 3,85 тысячи километров теплосетей.
"Благодаря плановой ремонтной программе предприятий коммунального комплекса в среднем по общим показателям 5-7% инженерных сетей ежегодно обновляется. В 2019 году планируется строительство и реконструкция 47 котельных, в том числе перевод пяти котельных на газовое топливо", - отмечается в сообщении.
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ТеплоснабжениеЯкутия
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