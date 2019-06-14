Суд ООН отказался назначить обеспечительные меры по иску ОАЭ против Катара

БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Международный суд ООН отказал ОАЭ в удовлетворении требования о введении обеспечительных мер в разбирательстве с Катаром, объявил в пятницу председатель суда.

В июле прошлого года Международный суд ООН, рассмотрев иск Катара к ОАЭ по делу о дискриминации катарских подданных с момента разрыва дипотношений между двумя странами, частично удовлетворил его, установив ряд обеспечительных мер для разрешения спора.

В марте этого года ОАЭ обратились в суд с ответным требованием ввести обеспечительные меры, чтобы "сохранить процедурные права ОАЭ" и "предотвратить дальнейшее ухудшение и расширение спора" между сторонами до вынесения окончательного решения по иску.

"Суд решил 15 голосами "за" против одного "против" отклонить требование ОАЭ об определении обеспечительных мер в рамках спора с Катаром", - объявил в пятницу судья, зачитывая решение. Трансляция заседания велась из Гааги.

Судьи сочли, что требования о введении четырех обеспечительных мер на данном этапе процедур "не соответствуют условиям, которые должны быть соблюдены для их определения".

В прошлом году суд постановил, что катарские семьи, которые были разъедены в результате принятых властями ОАЭ мер, должны получить возможность воссоединиться. Во-вторых, студенты из Катара, которых затронули меры, должны иметь возможность закончить обучение в ОАЭ или получить свои учебные досье, если они хотят продолжить обучение в других странах. Катарские подданные также должны иметь возможность обратиться в судебные инстанции ОАЭ.

Кроме того, суд постановил, что обе стороны должны воздержаться от любых действий, которые ухудшили бы ситуацию или усложнили разрешение спора.