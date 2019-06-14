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РИА Новости

Суд ООН отказался назначить обеспечительные меры по иску ОАЭ против Катара

Вчера, 16:29
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Международный суд ООН отказал ОАЭ в удовлетворении требования о введении обеспечительных мер в разбирательстве с Катаром, объявил в пятницу председатель суда.
В июле прошлого года Международный суд ООН, рассмотрев иск Катара к ОАЭ по делу о дискриминации катарских подданных с момента разрыва дипотношений между двумя странами, частично удовлетворил его, установив ряд обеспечительных мер для разрешения спора.
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В марте этого года ОАЭ обратились в суд с ответным требованием ввести обеспечительные меры, чтобы "сохранить процедурные права ОАЭ" и "предотвратить дальнейшее ухудшение и расширение спора" между сторонами до вынесения окончательного решения по иску.
"Суд решил 15 голосами "за" против одного "против" отклонить требование ОАЭ об определении обеспечительных мер в рамках спора с Катаром", - объявил в пятницу судья, зачитывая решение. Трансляция заседания велась из Гааги.
Судьи сочли, что требования о введении четырех обеспечительных мер на данном этапе процедур "не соответствуют условиям, которые должны быть соблюдены для их определения".
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В прошлом году суд постановил, что катарские семьи, которые были разъедены в результате принятых властями ОАЭ мер, должны получить возможность воссоединиться. Во-вторых, студенты из Катара, которых затронули меры, должны иметь возможность закончить обучение в ОАЭ или получить свои учебные досье, если они хотят продолжить обучение в других странах. Катарские подданные также должны иметь возможность обратиться в судебные инстанции ОАЭ.
Кроме того, суд постановил, что обе стороны должны воздержаться от любых действий, которые ухудшили бы ситуацию или усложнили разрешение спора.
Доха обвиняет Абу-Даби в дискриминационных действиях в отношении катарских подданных, разжигании ненависти и нарушении прав человека после объявления о разрыве дипотношений 5 июня 2017 года. После начала политического кризиса Эмираты потребовали от всех катарских подданных в кратчайшие сроки покинуть территорию страны, запретили катарским студентам завершить образование, а больным — закончить лечение, лишили активов катарских бизнесменов.
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