Парубий передал в КС Украины документ о существовании коалиции в Раде

КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что передал в Конституционный суд документ о составе двух фракций, входящих в коалицию.

Конституционный суд Украины завершил открытые слушания дела о незаконности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Рады и перешел к закрытой части рассмотрения дела. Основанием для роспуска парламента, по мнению Зеленского, является длительное отсутствие коалиции. Президент считает, что коалиция перестала существовать еще в 2016 году, когда о своем выходе из нее заявили три фракции парламента. Депутаты Рады, которые обратились в суд, в свою очередь настаивали, что решение Зеленского о роспуске Рады и объявлении досрочных выборов антиконституционные. Они настаивали на том, что Зеленский принял преждевременное решение, чем нарушил законодательство. По их словам, коалиция в парламенте перестала существовать в мае 2019 года, а не в 2016 году, как утверждает глава государства.

"Я передал, как председатель Верховной рады, в Конституционный суд несколько важных документов. Один из них это - документ о численности двух фракций, которые входили в состав коалиции", - сказал Парубий в пятницу в эфире телеканала " Эспрессо ТВ ".

Он отметил, что передал также заявления, которые поступали в Раду о выходе из коалиции. "Коалиция вначале насчитывала 302 народных депутата, я передал все заявления народных депутатов, которые написали заявления о выходе из коалиции, и если количество этих заявлений отнять от цифры 302, то получается более 226", - добавил Парубий.