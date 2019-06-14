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РИА Новости

Парубий передал в КС Украины документ о существовании коалиции в Раде

Вчера, 16:27
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСпикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий
© РИА Новости / Стрингер
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Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Архивное фото
КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что передал в Конституционный суд документ о составе двух фракций, входящих в коалицию.
Конституционный суд Украины завершил открытые слушания дела о незаконности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Рады и перешел к закрытой части рассмотрения дела. Основанием для роспуска парламента, по мнению Зеленского, является длительное отсутствие коалиции. Президент считает, что коалиция перестала существовать еще в 2016 году, когда о своем выходе из нее заявили три фракции парламента. Депутаты Рады, которые обратились в суд, в свою очередь настаивали, что решение Зеленского о роспуске Рады и объявлении досрочных выборов антиконституционные. Они настаивали на том, что Зеленский принял преждевременное решение, чем нарушил законодательство. По их словам, коалиция в парламенте перестала существовать в мае 2019 года, а не в 2016 году, как утверждает глава государства.
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"Я передал, как председатель Верховной рады, в Конституционный суд несколько важных документов. Один из них это - документ о численности двух фракций, которые входили в состав коалиции", - сказал Парубий в пятницу в эфире телеканала "Эспрессо ТВ".
Он отметил, что передал также заявления, которые поступали в Раду о выходе из коалиции. "Коалиция вначале насчитывала 302 народных депутата, я передал все заявления народных депутатов, которые написали заявления о выходе из коалиции, и если количество этих заявлений отнять от цифры 302, то получается более 226", - добавил Парубий.
Вскоре после инаугурации Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Ряд депутатов от "Народного фронта" и Радикальной партии не согласились с этим решением и обжаловали его в Конституционном суде. Большая палата КС Украины признала это дело неотложным, судьи должны принять решение до конца июня. Украинские эксперты считают, что суд не станет идти на конфликт с президентом и отменять его указ. Однако, по их мнению, если КС все же решится на это, то страну ждет глубокий политический кризис. Сейчас в украинском парламенте "Блок Петра Порошенко" имеет самую большую фракцию, а партия Зеленского "Слуга народа" появилась на политическом поле Украины только перед президентскими выборами. При этом, согласно украинской конституции, большинство кадровых решений президент обязан согласовывать с Радой. В то же время, как показывает исследование социологической группы "Рейтинг", рейтинг партии "Слуга народа" за два месяца до выборов в парламент вырос почти до 50%.
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