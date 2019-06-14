Пресс-конференция о контрафакте в эстетической медицине

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18 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация исследования "Контрафакт в эстетической медицине: взгляд врача и потребителя".