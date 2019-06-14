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РИА Новости

Пресс-конференция о контрафакте в эстетической медицине

Вчера, 16:15
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18 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация исследования "Контрафакт в эстетической медицине: взгляд врача и потребителя".
Участники:
- генеральный директор компании Merz Russia Ольга СТЕПАНОВА;
- генеральный директор компании BrandMonitor Юрий ВОПИЛОВ;
- менеджер по исследованиям компании BrandMonitor Юрий ВОЙНИЛОВ.

В рамках мероприятия речь пойдет о проблеме поддельной продукции на рынке медицинских изделий, особенностях и методологии проведения исследования о контрафакте в эстетической медицине. Состоится презентация исследования юридической компании BrandMonitor, которая при поддержке Merz Russia собрала и проанализировала мнения представителей экспертного сообщества и пациентов эстетических клиник в отношении качества товаров и услуг.
Насколько велик риск получения услуги ненадлежащего качества при обращении в клинику или к частному врачу-косметологу? Есть ли у потребителя понимание того, как распознать подделку? Работа с контрафактными препаратами – осознанный риск врача в стремлении сэкономить или недостаток знаний? Какие инструменты помогают бороться с контрафактом?

Аккредитация до 15:00 17 июня:
Ольга Киреева
Тел: + 7 (903) 011- 0767
Email: kireeva@cros.ru

Вход по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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