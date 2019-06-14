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РИА Новости

Пресс-конференция о Международной премии "Рекорды рынка недвижимости"

Вчера, 16:14
10
18 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция по итогам Х юбилейной Международной премии "Рекорды рынка недвижимости 2019".
Участники:
- президент группы компаний "Кортрос" Вениамин ГОЛУБИЦКИЙ;
- генеральный директор компании "РГ-девелопмент" Татьяна ТИХОНОВА;
- коммерческий директор Московского территориального управления группы "Эталон" Василий ФЕТИСОВ;
- первый заместитель генерального директора концерна "Крост" Марина ЛЮБЕЛЬСКАЯ;
- генеральный директор компании "Центр-инвест" Борис ЧИСТЯКОВ;
- генеральный директор и партнер компании "Бест-новострой" Виктория ГРИГОРЬЕВА;
- коммерческий директор компании "Колди" Елена ОРЕШКИНА;
- директор по продажам компании "Галс-девелопмент" Екатерина БАТЫНКОВА;
- генеральный директор компании "Бэл девелопмент" Елена КОМИССАРОВА;
- генеральный директор компании "Геометрия" Павел КОСТРИКИН;
- генеральный директор ЗАО "Башня Федерация" Михаил СМИРНОВ;
- генеральный директор компании "Эссет-менеджмент" Вадим ФАДЕЕВ.

Модератор – генеральный директор Московского бизнес-клуба Анна МАРКИНА.

В ходе мероприятия лучшие игроки и ньюсмейкеры 2019 года расскажут о рекордах и достижениях в сфере жилой, загородной, коммерческой и зарубежной недвижимости, а также эксклюзивно представят свои новости и будущие проекты. Лауреаты премии – лидеры продаж, удерживающие самые низкие цены на недвижимость, девелоперы, застройщики лучших жилых, коммерческих и загородных объектов, создатели инновационных жилищных форматов – сообщат о самых громких достижениях, раскроют секреты успеха, определят тенденции развития рынка недвижимости, строительства и финансов.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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