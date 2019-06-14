На подготовку школ Камчатки к 1 сентября выделили почти 2 млрд рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июн - РИА Новости. На подготовку образовательных учреждений Камчатского края к новому учебному году из бюджетов разных уровней выделено более 1 миллиарда 950 миллионов рублей, это на 332,8 миллиона рублей больше, чем летом 2018 года, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края.

По его словам, наиболее масштабная подготовка образовательных учреждений к 1 сентября будет в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе.

"Всего из бюджетов разных уровней выделено более 1 миллиарда 950 миллионов рублей. Из них на проведение ремонтных работ – более 700 миллионов рублей, на приведение в соответствие с санитарными нормами и правилами – порядка 663 миллионов, на обеспечение пожарной безопасности – около 100 миллионов", - уточнил собеседник агентства.

По информации министерства образования и молодежной политики региона, ремонт камчатских школ начнется в июле, в том числе капитальный ремонт в девяти образовательных учреждениях.