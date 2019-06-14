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РИА Новости
Камчатский край

На подготовку школ Камчатки к 1 сентября выделили почти 2 млрд рублей

Вчера, 15:57
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июн - РИА Новости. На подготовку образовательных учреждений Камчатского края к новому учебному году из бюджетов разных уровней выделено более 1 миллиарда 950 миллионов рублей, это на 332,8 миллиона рублей больше, чем летом 2018 года, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края.
По его словам, наиболее масштабная подготовка образовательных учреждений к 1 сентября будет в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе.
"Всего из бюджетов разных уровней выделено более 1 миллиарда 950 миллионов рублей. Из них на проведение ремонтных работ – более 700 миллионов рублей, на приведение в соответствие с санитарными нормами и правилами – порядка 663 миллионов, на обеспечение пожарной безопасности – около 100 миллионов", - уточнил собеседник агентства.
По информации министерства образования и молодежной политики региона, ремонт камчатских школ начнется в июле, в том числе капитальный ремонт в девяти образовательных учреждениях.
"Кроме того, этим летом запланировано проведение капитального ремонта 13 школьных столовых. На эти цели будет направлено более 104 миллионов рублей, из них из краевого бюджета – почти 84 миллиона. Запланировано проведение ремонтов в актовых залах десяти школ шести муниципальных районов и городских округов, на эти цели выделено порядка 20 миллионов рублей из средств краевого бюджета", – процитировали в пресс-службе министра образования и молодежной политики Камчатского края Александру Короткову.
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