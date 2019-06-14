В ДНР расследуют более 500 дел по военным преступлениям силовиков

© Фото предоставлено представительством ЛНР в СЦКК Обстрел населенного пункта Золотое-5 в ЛНР со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики расследует более 500 уголовных дел по военным преступлениям украинских силовиков против жителей Донбасса, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Количество уголовных дел, возбужденных по фактам совершенных ВС Украины военных преступлений против мирного населения республики, растет с каждым днем. На сегодняшний день следователями прокуратуры расследуется 2399 эпизодов по 509 уголовным делам", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.