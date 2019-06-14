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РИА Новости

В ДНР расследуют более 500 дел по военным преступлениям силовиков

Вчера, 15:45
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© Фото предоставлено представительством ЛНР в СЦККОбстрел населенного пункта Золотое-5 в ЛНР со стороны ВСУ
Обстрел населенного пункта Золотое-5 в ЛНР со стороны ВСУ
© Фото предоставлено представительством ЛНР в СЦКК
Обстрел населенного пункта Золотое-5 в ЛНР со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики расследует более 500 уголовных дел по военным преступлениям украинских силовиков против жителей Донбасса, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.
"Количество уголовных дел, возбужденных по фактам совершенных ВС Украины военных преступлений против мирного населения республики, растет с каждым днем. На сегодняшний день следователями прокуратуры расследуется 2399 эпизодов по 509 уголовным делам", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
1 июня, 08:00
Украинская армия в Донбассе вне закона, считает Генпрокуратура Украины
В ведомстве уточнили, что это дела по фактам военных преступлений, совершенных украинскими силовиками с начала конфликта в Донбассе.
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