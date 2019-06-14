Порядка 10 тысяч многодетных семей в МО получили средства на школьную форму

"В Подмосковье выплата на школьную форму оформлена 9417 детям из многодетных семей на общую сумму более 28,2 миллиона рублей. Размер выплаты составляет 3 тысячи рублей", — отметила Фаевская.

Чтобы получить форму, многодетным родителям необходимо представить справку о том, что их ребенок обучается в школе в Подмосковье. Всего в регионе насчитывается свыше 90 тысяч таких детей. Выплату на одного ребенка семья может получить раз в год.