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РИА Новости
Новости Подмосковья

Порядка 10 тысяч многодетных семей в МО получили средства на школьную форму

Вчера, 15:36
14
© РИА Новости / Владимир ВяткинШкольная форма для девочек, представленная на школьной ярмарке
Школьная форма для девочек, представленная на школьной ярмарке
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Средства на покупку школьной формы получили 9,4 тысячи многодетных семей Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра социального развития региона Ирину Фаевскую.
"В Подмосковье выплата на школьную форму оформлена 9417 детям из многодетных семей на общую сумму более 28,2 миллиона рублей. Размер выплаты составляет 3 тысячи рублей", — отметила Фаевская.
Чтобы получить форму, многодетным родителям необходимо представить справку о том, что их ребенок обучается в школе в Подмосковье. Всего в регионе насчитывается свыше 90 тысяч таких детей. Выплату на одного ребенка семья может получить раз в год.
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