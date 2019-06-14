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РИА Новости

Прокуратура ДНР завела четыре дела после обстрелов со стороны силовиков

Вчера, 15:35
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовные дела по статье "теракт" в отношении четырех командиров украинских силовиков после обстрелов населенных пунктов ДНР, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.
"В отношении комбригов военных формирований Украины возбуждено еще четыре уголовных дела", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
В ведомстве отметили, что уголовные дела возбуждены по статье "теракт" в отношении четырех украинских командиров, по приказам которых "подчиненные им военнослужащие в период с 9 июня по 13 июня произвели артиллерийские и минометные обстрелы" Горловки, Докучаевска, Новоазовского и Тельмановского районов.
Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.
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