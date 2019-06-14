Little Big выпустили новый клип про веселую пятницу

Кадр из клипа российской группы Little Big на песню I’M OK

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Треш-поп группа Little Big разместила на своем YouTube-канале клип на песню "I’M OK".

Сюжет простой: в пятницу народ расслабляется в баре. Напитки, чипсы, караоке, рефреном звучит "I’m ok, I’m not an alcogolic". Ильич, солист группы Little Big Илья Прусикин, приходит попить пива, безуспешно пытается знакомиться с девушками. Софья Таюрская (также постоянная вокалистка группы) уходит вразнос после нескольких шотов, вечер удался, герои нашли друг с друга.

Помимо участников Little Big в клипе приняли участие Юрий Музыченко (The Hatters), Арсений Попов (шоу Импровизация), Николай Киселёв (совладелец бара El Copitas, входящего в топ-30 баров мира) и другие.

Режиссёры клипа - фронтмен группы Илья Прусикин и клипмейкер Алина Пязок, одна из самых перспективных молодых россиян по версии журнала Forbes.