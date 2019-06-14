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РИА Новости
Культура

Little Big выпустили новый клип про веселую пятницу

Вчера, 16:43
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© Youtube-канал Little BigКадр из клипа российской группы Little Big на песню I’M OK
Кадр из клипа российской группы Little Big на песню I’M OK
© Youtube-канал Little Big
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Треш-поп группа Little Big разместила на своем YouTube-канале клип на песню "I’M OK".
Сюжет простой: в пятницу народ расслабляется в баре. Напитки, чипсы, караоке, рефреном звучит "I’m ok, I’m not an alcogolic". Ильич, солист группы Little Big Илья Прусикин, приходит попить пива, безуспешно пытается знакомиться с девушками. Софья Таюрская (также постоянная вокалистка группы) уходит вразнос после нескольких шотов, вечер удался, герои нашли друг с друга.
Помимо участников Little Big в клипе приняли участие Юрий Музыченко (The Hatters), Арсений Попов (шоу Импровизация), Николай Киселёв (совладелец бара El Copitas, входящего в топ-30 баров мира) и другие.
Режиссёры клипа - фронтмен группы Илья Прусикин и клипмейкер Алина Пязок, одна из самых перспективных молодых россиян по версии журнала Forbes.
Новый клип Little Big за первые несколько часов набрал более полумиллиона просмотров. До этого ролики группы также становились "вирусными", так у клипа на песню "Skibidi" 232 миллиона просмотров, а у "FARADENZA" 121 миллион просмотр.
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