"Роснефть" прокомментировала использование Сечиным корпоративных самолетов

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости Трудовое соглашение главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина предусматривает транспортное обеспечение его и сопровождающих его членов семьи в служебных поездках и отпусках, а протокол ряда мероприятий с партнерами компании предусматривает участие в них членов семьи, говорится в заявлении "Роснефти" в ответ на публикацию агентства Рейтер "Бизнес и удовольствия: как "Роснефть" использует корпоративные самолеты".

"Трудовым соглашением главного исполнительного директора "Роснефти" И.И. Сечина предусмотрено транспортное обеспечение его и сопровождающих его членов семьи в служебных поездках и отпусках. Кроме того, протоколом целого ряда мероприятий с партнерами компании предусмотрено участие в них членов семьи", - говорится в сообщении компании.

В нем также заявляется, что опубликованная агентством информация "содержит явные признаки тотальной слежки с использованием технологий специальных служб, со взламыванием закрытых аккаунтов в социальных сетях" не только в отношении Сечина, но и членов его семьи и их окружения, "что является вмешательством как в служебную деятельность компании, так и в частную жизнь, неприкосновенность которой гарантирована Конституцией Российской Федерации".

"Компания рассматривает вопрос о судебной защите нарушенных прав", - отмечает "Роснефть".

Ранее в пятницу агентство Рейтер опубликовало статью о полетах корпоративных самолетов "Роснефти". В ней, в частности, говорится, что самолеты якобы 13 раз летали на Майорку, Ибицу, Сардинию и Мальдивы в то же время, когда там отдыхали глава компании Игорь Сечин или люди из его окружения.