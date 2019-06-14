"Роснефть" прокомментировала использование Сечиным корпоративных самолетов

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости Трудовое соглашение главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина предусматривает транспортное обеспечение его и сопровождающих его членов семьи в служебных поездках и отпусках, а протокол ряда мероприятий с партнерами компании предусматривает участие в них членов семьи, говорится в заявлении "Роснефти" в ответ на публикацию агентства Рейтер "Бизнес и удовольствия: как "Роснефть" использует корпоративные самолеты".
"Трудовым соглашением главного исполнительного директора "Роснефти" И.И. Сечина предусмотрено транспортное обеспечение его и сопровождающих его членов семьи в служебных поездках и отпусках. Кроме того, протоколом целого ряда мероприятий с партнерами компании предусмотрено участие в них членов семьи", - говорится в сообщении компании.
25 апреля, 08:00Почему Запад ненавидит корпорацию "Роснефть"
В нем также заявляется, что опубликованная агентством информация "содержит явные признаки тотальной слежки с использованием технологий специальных служб, со взламыванием закрытых аккаунтов в социальных сетях" не только в отношении Сечина, но и членов его семьи и их окружения, "что является вмешательством как в служебную деятельность компании, так и в частную жизнь, неприкосновенность которой гарантирована Конституцией Российской Федерации".
"Компания рассматривает вопрос о судебной защите нарушенных прав", - отмечает "Роснефть".
Ранее в пятницу агентство Рейтер опубликовало статью о полетах корпоративных самолетов "Роснефти". В ней, в частности, говорится, что самолеты якобы 13 раз летали на Майорку, Ибицу, Сардинию и Мальдивы в то же время, когда там отдыхали глава компании Игорь Сечин или люди из его окружения.
"Список из 290 перелетов, приведенный самим Рейтером, указывает на крайнюю напряженность графика главного исполнительного директора "Роснефти" И.И. Сечина. При этом Рейтер из открытой информации усмотрел служебную необходимость перелетов лишь в 42 случаях, в то время как компания ведет свою деятельность по всему миру и назначает коммерческие переговоры с партнерами по взаимной договоренности", - говорится в заявлении "Роснефти".